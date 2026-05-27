Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkent'in tarihi ve kültürel noktalarına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunduğu 402 numaralı 'Başkent Kültür Turu' hattı seferleri Kurban Bayramı boyunca da devam edecek.

ANKARA (İGFA) - Haftanın 7 günü hizmet veren hat, Ulus'tan Kale'ye, Hamamönü'nden Anıtkabir'e kadar uzanan 12 durakta vatandaşları Ankara'nın kültürel mirasıyla buluşturuyor. Son bir yılda 46 binden fazla yolcunun kullandığı 402 hattında ulaşım, Ankara Kart ve temassız kredi kartıyla standart ücret tarifesi üzerinden sağlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in tarihi ve kültürel değerlerinin daha yakından tanıtılması amacıyla hayata geçirdiği 'Başkent Kültür Turu' seferlerini sürdürüyor. 402 numaralı EGO otobüs hattı, Kurban Bayramı boyunca da vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Başkent'in çok katmanlı tarihsel dokusunu daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan uygulama kapsamında vatandaşlar; Ulus'tan Ankara Kalesi'ne, Hamamönü'nden Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne kadar birçok önemli noktaya kolaylıkla ulaşabiliyor.

SEFERLER HAFTANIN 7 GÜNÜ DEVAM EDİYOR

402 numaralı 'Başkent Kültür Turu' hattı, haftanın 7 günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Seferler yaklaşık 40 dakikalık aralıklarla düzenlenirken vatandaşlar hattan Ankara Kart veya temassız kredi kartı ile standart biniş tarifesi üzerinden faydalanabiliyor. Otobüslerin anlık konumu ise EGO CEP'TE uygulaması üzerinden takip edilebiliyor.

Hattın kapsadığı rotayı içeren Ankara Turistik Şehir Haritası'na https://www.ankara.bel.tr/teskilat-semasi/turizm-sube-mudurlugu-243 adresi üzerinden; fiziksel haritalara ise Ulus Heykel ve Kale Turist Bilgilendirme Ofislerinden ulaşılabiliyor.