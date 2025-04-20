Kocaeli Büyükşehir’in 23 Nisan etkinlikleri kapasında İzmit Milli İrade Meydanı’nda sahne alan ünlü sanatçı Oğuzhan Koç rüzgar gibi esti, herkesi coşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirdiği 23 Nisan şenliklerinde ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı. Alanı dolduran binlerce kişiyi coşturan Koç, Milli İrade Meydanı’na da övgüler yağdırdı.

MİLLİ İRADE MEYDANINA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İzmit Milli İrade Meydanı’nda muhteşem bir konser düzenledi. Oyuncu ve pop şarkıcısı Oğuzhan Koç, Milli İrade Meydanı’nı dolduran çocuk, genç, birlerce Kocaeliliye en güzel şarkılarını seslendirdi. Milli İrade Meydanı’na övgüler yağdıran sanatçı, “Çok güzel bir kültür sanat alanı olmuş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik ediyorum” dedi. Koç, sahnedeyken gelen Kocaelispor’ın Süper Lig müjdesini de Kocaelilerle paylaştı.

ALKIŞLARLA SAHNEYE ÇIKTI

Konser Milli İrade Meydanı Büyük Sahne’de saat 20.00’de başladı. Sevenlerinin alkışlarıyla sahneye çıkan Oğuz Koç, tüm Kocaelililerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Oğuzhan Koç, binlerce Kocaelilinin izlediği konsere, “Aşk Beni Yendi” adlı son dönemde çok sevilen şarkısıyla başladı. Sanatçı, ayrıca “Kendime Sardım", "Heyecandan" ve "Ben Hala Rüyada" gibi kendi bestelerinden oluşan repertuarına yer verdi.

KOCAELİSPOR MÜJDESİNİ VERDİ

Öte yandan saatler 21.00’i gösterdiğinde konserin gerçekleştirildiği Milli İrade Meydanı’na Kocaelispor’un 16 yıl sonra Süper Lig’e yükseldiği haberi geldi. Müjdeyi konseri izlemeye gelen binlerle paylaşan Koç, “Bu ne kadar güzel bir haber. Benim konserime denk gelmesi ise ayrıca beni çok mutlu etti. Kocaelispor’u kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi. Oğuzhan Koç, sıradaki şarkısını da Kocaelispor için seslendirdi.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR ETTİ

Sevilen sanatçı konserin sonunda Milli İrade Meydanı’na da değindi. Meydanın; birlik, beraberliği yansıtması açısından son derece anlamlı olduğunu ifade eden Koç, “Çok güzel bir kültür sanat alanı olmuş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik ediyorum” dedi. Sempatik tavırları ve muhteşem sesiyle sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçı konserin sonunda kendisini 23 Nisan Şenliklerinde Kocaelili dostlarıyla buluşturduğu için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.