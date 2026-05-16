Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Bil Bakalım Bilgi Yarışması' Kongre Kültür Merkezinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Katipoğlu ve ilgili daire başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Semt Konakları ve Eğitim Merkezleri'nde öğrenim gören öğrencilerin bilgi düzeylerini geliştirmek, özgüven kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

5. ve 6 sınıf öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen bilgi yarışmasında öğrencilere, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Genel Kültür, İngilizce ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanlarından sorular yöneltildi.

Yarışmada birinci olan takıma 5 bin TL, kupa ve madalya; ikinci olan takıma 4 bin TL, kupa ve madalya; üçüncü olan takıma ise 3 bin TL, kupa ve madalya takdim edilirken, dördüncü ve beşinci olan takımlara ise kitap hediye edildi.

Bilgi yarışmasında 5. Sınıf öğrencilerinden;

Melekbaba semt konağı öğrencilerinden Muhammed Talha Karakuş- Ferhat Bulu birinci olurken,

İkinciliği Kernek Vahap Küçük Külliyesi öğrencilerinden Burak Katar-Emir Göncü

Üçüncülüğü ise Salköprü Semt konağı öğrencilerinden Ali Erdem Korkmaz-Sefa İltüzer aldı.

6. Sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada ise;

Özalper Semt Konağı öğrencilerinden Bilal Koç-Elif Naz Karaağaç birinci olurken

İkinciliği Kernek Vahap Küçük Külliyesi Hamza Emir Yaman-Eslem Doğan

Üçüncülüğü ise Melekbaba Semt Konağı öğrencilerinden Eylül İkra Baydar - Yaren Kaysun aldı.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Katipoğlu tarafından verildi.