Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen-veli görüşmelerini daha güvenli ve kontrollü hale getirmek amacıyla 'Veli Randevu Sistemi'ni kapsamlı şekilde yenileme kararı aldı. Sistemde okulların da gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilmesine imkân sağlandı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarının ardından, öğretmen-veli görüşmelerinde kullanılan 'Veli Randevu Sistemi' için yeni düzenlemeler hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, yürütülen çalışma kapsamında mevcut sistem daha esnek, çok kanallı ve güvenli bir yapıya dönüştürülecek.

Daha önce veliler yalnızca e-Devlet bilgileriyle 'okulrandevu.meb.gov.tr' adresi üzerinden öğretmenlerin uygunluk durumuna göre randevu oluşturabiliyordu.

Yeni sistemde ise veli randevu süreci farklı platformlara taşınacak. Veliler artık e-Okul VBS Mobil uygulaması, BiP içerisindeki Okul-Veli Asistanı (OVA) kanalı ve MEBİM üzerinden de randevu talebinde bulunabilecek. Ayrıca gerekli durumlarda okul yönetimleri de veli adına randevu oluşturabilecek.

Yapılacak değişikliklerle birlikte velilere SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak, oluşturulan randevuların gerçekleşip gerçekleşmediği de sistem üzerinden takip edilebilecek. Görüşmelerin konu başlıkları da Bakanlık tarafından izlenebilecek. Yeni düzenlemede özellikle çalışan velilerin sürece daha aktif katılım sağlaması hedefleniyor. Bu kapsamda BiP altyapısı üzerinden öğretmen ve velilerin çevrim içi görüşme yapabilmesine olanak sağlayacak sistemin de devreye alınması planlanıyor.