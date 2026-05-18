19 Mayıs ruhuyla geleceğin teknolojilerine hazırlanan gençler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzLab Dijital Deneyim Merkezi'nde düzenlenen 'Komut Mühendisliği' eğitimiyle yapay zekâ çağının dilini öğreniyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası bünyesinde kurulan İzLab Dijital Deneyim Merkezi'nde ilk eğitim programlarından biri Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası aracılığıyla gerçekleştirildi.

İki gün süren 'Yazılım ve Tasarımda Komut Mühendisliğine Giriş Eğitimi', Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) nihai faydalanıcı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) uygulayıcı olduğu ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı III (IPA III) kapsamında finanse edilen 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi' çerçevesinde gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla yapılan eğitimde yapay zekâ temelli sistemlerle etkili iletişim kurmayı sağlayan 'komut mühendisliği' alanına ilişkin temel bilgiler aktarıldı.

Uygulamalı içeriklerle desteklenen programda gençler, dijital araçları daha verimli kullanma ve üretim süreçlerine aktif katılım sağlama becerilerini geliştirdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde gerçekleştirilen eğitim programı, gençlerin bilim ve teknoloji alanında donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunarken, dijital çağın gerektirdiği becerilerle geleceğe daha güçlü hazırlanmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Dijital Deneyim Merkezi, yalnızca bir eğitim alanı değil, bilginin hızla uygulamaya geçirildiği, gençlerin ve kurumların birlikte üretim yapabildiği dinamik bir yapı olarak kurgulandı. İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ tarafından kurulan merkez, İzmirLAB, M-LAB ve İN-Ofis ile entegre çalışarak kentte dijital bilgi üretimini ve paylaşımını güçlendirmeyi hedefliyor. Gençlerin ve tüm İzmirlilerin kullanımına açık olarak tasarlanan merkez, katılımcı bir öğrenme ve üretim ortamı sunuyor.

GELECEĞİN MESLEKLERİNE HAZIRLIK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin dijital yetkinliklerini artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında düzenlenen eğitim, katılımcıların istihdam edilebilirliğini güçlendirmeyi ve teknoloji odaklı üretim süreçlerine katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Meslek Fabrikası bünyesinde yürütülen eğitim programlarıyla gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanması desteklenirken, İzLab gibi yeni nesil merkezlerle bu sürecin daha güçlü bir altyapıya kavuşturulması hedefleniyor.