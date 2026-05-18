ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirdiği 'YTB Diaspora 2.0 Buluşması'na katıldı. Tekin, Türkiye'nin içeride güçlendikçe diasporanın da yükseldiğini vurguladı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Tekin, 2002'de yazılan ve Cumhuriyet'in 100. yılında açılması planlanan mektuplardan örnekler okuyarak, eğitimde büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. 2002'de sınıf sayısının 350 bin olduğunu hatırlatan Tekin, bu sayının bugün 750 bine çıktığını söyledi.

Bakan Tekin, 2002 öncesi yapılan dersliklerin depremde yıkıldığını veya güçlendirme amacıyla yeniden inşa edildiğini ifade ederek, mevcut 750 bin derslikten yalnızca 160 bininin 2002 öncesine ait olduğunu açıkladı.

Uluslararası sınav sonuçlarına göre okullardaki başarı oranlarının arttığını dile getiren Bakan Tekin, 'Bir eksiğimiz var. İnsanlar eğitimle ilgili kendi hayal ettikleri yerde olmadığımızdan serzenişte bulunuyor. Daha iyisini hayal etmek hepimizin hakkı. Ben de hayal ediyorum ve daha iyisi olsun diye çalışıyoruz' dedi. Ayrıca, vatandaşların millî ve manevi değerler ile toplumsal beklentilerine odaklandıklarını belirtti.