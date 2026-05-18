YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, akademisyenleri yurt dışı araştırma programlarına başvurmaya davet etti. Başvurular 5 Haziran'a kadar sürecek.
ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), akademisyenlerin uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırmak ve bilimsel iş birliklerini güçlendirmek amacıyla yürütülen AKAP, DOSAP ve GEP programlarının 2026 yılı 2. dönem başvurularını açtı.
Başvurular 18 Mayıs - 5 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, akademisyenleri ve genç araştırmacıları yurt dışı araştırma imkânlarından etkin şekilde yararlanmaya ve bilimsel birikimi küresel ölçekte temsil etmeye davet etti.
Programlar, araştırmaların uluslararası düzeyde güçlenmesine ve bilimsel iş birliklerinin gelişmesine katkı sağlayacak.
