Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla özel gereksinimli bireylerin günlük yaşama daha aktif katılım sağlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli gençlere yönelik düzenlenen eğitimlerle katılımcıların beden farkındalığı, dijital güvenlik ve sosyal yaşam becerileri konusunda bilinç kazanmalarına katkı sağlandı.

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Erenler Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğinde yürütülen 'Zihinsel Yetersizliğe Sahip Gençlerde Güvenli Bağımsızlaşma ve Sosyal Yaşam Becerilerinin Desteklenmesi' eğitimleri tamamlandı.

Engelsiz Hobi Atölyelerinde uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde gençlerin aktif katılımıyla üç farklı konu ele alındı.İlk eğitimde 'beden farkındalığı, kişisel sınırlar ve ilişkilerde güvenlik' konusu işlendi. Katılımcılara güvenli iletişim ve kişisel alan farkındalığı hakkında bilgiler verildi.

DİJİTAL GÜVENLİK ANLATILDI

İkinci oturumda 'dijital güvenlik' başlığı ele alındı. Eğitimde internet kullanımında güvenli davranışlar, kişisel bilgilerin korunması ve dijital ortamda karşılaşılabilecek riskler anlatıldı.

Son oturumda ise 'serbest zaman etkinlikleri' konusu işlendi. Eğitimlerde gençlerin sosyal yaşama daha aktif katılım sağlamaları, verimli zaman kullanmaları ve ilgi alanlarını keşfetmelerine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.