Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Bir Kitap, Bir Şehir, Bir Yazar Projesi' İstanbul'a taşındı. Proje kapsamında İstanbul'un tarihi ve kültürel mekânlarına tematik bir gezi düzenlenirken, 'Kütüphanem Kocaeli' üyeleri bu ay okudukları 'Taşı Taşırmak' adlı eserin yazarı Ahmet Murat ile bir araya geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Kütüphanem Kocaeli' üyeleriyle 'Bir Kitap, Bir Şehir, Bir Yazar Projesi'nin' ikinci buluşmasını İstanbul'da gerçekleştirdi. Vatandaşların okuma kültürünü derinleştirmek, edebiyat ile şehir dokusunu birleştirmek ve gençlerin mekân bilincini geliştirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında bu ay yazar Ahmet Murat'ın 'Taşı Taşırmak' adlı eseri okundu. Kitabın işaret ettiği medeniyet birikimi ve kültürel süreklilik temaları doğrultusunda bilgi sahibi olan 'Kütüphanem Kocaeli' üyeleri, okuma sürecinin ardından İstanbul'un tarihi ve kültürel mekânlarına tematik bir gezi gerçekleştirdi.

KÜLTÜREL HAFIZA YOLCULUĞU

Katılımcılar, okuma metninde yer alan teorik çerçeveyi İstanbul'un somut tarihi dokusu üzerinden sahada gözlemleme fırsatı buldu. Gezi programının tamamlanmasının ardından yazar Ahmet Murat'ın katılımıyla Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide; eserde öne çıkan şehir, hafıza, gelenek ve medeniyet tasavvuru kavramları üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Yazar Ahmet Murat, kitabın yazım süreci ve mekânın kültürel hafızasına dair düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.



HEM OKUYARAK HEM DE GEZEREK ÖĞRENİYORLAR

Soru-cevap bölümüyle devam eden etkinlikte katılımcılar, metin ile mekân arasındaki ilişkiyi yazarın anlatımıyla pekiştirme imkânı sağladı. Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle vatandaşların yalnızca kitap okumasını değil; aynı zamanda okudukları metinleri ziyaret ettikleri şehirlerin tarihi ve mimarisiyle ilişkilendirmelerini sağlayarak, entelektüel ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı sürdürüyor.