SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dünya İklim Günü kapsamında düzenlediği farkındalık programında öğrencilere iklim değişikliği, sıfır atık ve çevre bilinci konularında eğitim verdi.

Teorik ve uygulamalı etkinliklerle çocuklar hem eğlendi hem de sürdürülebilir yaşam konusunda önemli kazanımlar elde etti.

Erenler Mehmet Gölhan Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliklerde küresel çevre sorunları, geri dönüşüm süreçleri, atık yönetimi ve çevresel sorumluluklar örneklerle anlatıldı.

ÖNCE TEORİK SONRA PRATİK EĞİTİM

Program kapsamında uzman eğitmenler tarafından sınıflarda interaktif sunumlar gerçekleştirildi. Teorik eğitimlerin ardından okul bahçesinde gerçekleştirilen tematik oyunlarla öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmesi sağlandı.

SU DÖNGÜSÜ DENEYİMLENDİ

Uygulamalı çalışmalarda öğrenciler doğal su döngüsünü deneyimleme fırsatı buldu. İklim değişikliğinin kuraklık, aşırı yağış ve sıcaklık artışı gibi etkilerinin su kaynakları üzerindeki sonuçları uygulamalı şekilde anlatıldı.

Ayrıca günlük yaşamda oluşan atıkların yağmur suyu ve akarsular aracılığıyla denizlere taşınabildiğine dikkat çekildi.

'DAHA YEŞİL BİR SAKARYA İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'İklim değişikliği ve çevre sorunları yalnızca bugünün değil, geleceğin de en önemli meseleleri arasında yer alıyor. Çocuklarımızın da çevre bilinciyle yetişmesi, sürdürülebilir bir geleceğin en önemli adımlarından biridir. Bu kapsamda genç yaşta verdiğimiz eğitimlerle öğrencilerimizin iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda farkındalık kazanmasını hedefliyoruz. Daha yeşil, daha temiz ve yaşanabilir bir Sakarya için eğitim ve farkındalık çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.