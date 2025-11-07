Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin başlaması dolayısıyla öğrencilere ve öğretmenlere mesaj yayımladı. Öğrencilere dinlenme ve kendini geliştirme tavsiyesinde bulunan Tekin, öğretmenlere ise çevrim içi mesleki çalışma haftasında kolaylıklar diledi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci için ara tatil zili bugün çalıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 9 gün sürecek ilk ara tatile çıkıyor.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir haftalık ara tatilin başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda öğrencilere ve öğretmenlere seslendi.

Öğrencilere dinlenmeleri, aileleriyle vakit geçirmeleri ve yaşadıkları şehrin tarihî ile doğal güzelliklerini keşfetmeleri tavsiyesinde bulunan Bakan Tekin, 'Ara tatiller, dinlenmeniz için önemli bir fırsattır. Tatilde dinlenirken kendinize ve gelişiminize zaman ayırmayı unutmayınız. Bu kısa molayı ailenizle, arkadaşlarınızla ve yakın çevrenizle en iyi şekilde değerlendiriniz. Okullarımızda büyük bir heyecanla sizleri bekliyor olacağız.' ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere de seslenen Tekin, yoğun bir dönemin ardından gelen ara tatilin, eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Çevrim içi gerçekleştirilecek mesleki çalışma haftasında öğretmenlere kolaylıklar dileyen Tekin, 'Bu kısa arada gerçekleştireceğimiz seminer çalışmaları, eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesine fırsat sunan kıymetli bir zaman dilimidir.' dedi.

17 Kasım'da yeniden ders başı yapacak olan öğrenciler MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında yarıyıl (sömestr) tatilini 19-30 Ocak 2026 tarihlerinde yapacak.

2 Şubat 2026 tarihinde başlayacak olan ikinci dönemde, ikinci ara tatil 16-20 Mart 2026 tarihlerinde, okulların kapanışı ise 19 Haziran 2026 tarihinde olacak.