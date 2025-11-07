Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin ara tatilde eğlenerek öğrenmelerini sağlamak, aileleri ve arkadaşlarıyla kaliteli vakit geçirmelerine destek olmak amacıyla hazırlanan etkinlik kitapları yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nce, öğrencilerin ara tatilde aileleriyle verimli vakit geçirmelerine ve öğrenmeye devam etmelerine katkı sağlamak amacıyla etkinlik kitapları hazırlandı. Okul öncesi çocuklarına yönelik hazırlanan 'Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi' ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan 'Arada 1' ara tatil etkinlik kitapları yayımlandı.

Kitaplarda çocukların yaş gruplarına uygun olarak eğlenceli oyunlar, bilimsel deneyler, sanat ve doğa etkinlikleri, ailece yapılabilecek çalışmalar ve düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere yer verildi. Öğrencilerin dinleme ve anlama becerilerini geliştiren içeriklerin yanında dikkat arttırıcı içerikler de kullanıldı.

'Okul Öncesi Eğitim Ara Tatil Aile Çocuk Etkinlik Takvimi' için tıklayabilirsiniz.

'Arada 1 İlkokul Ara Tatil Etkinlik Kitabı' için tıklayabilirsiniz.

'Arada 1 Ortaokul Ara Tatil Etkinlik' Kitabı için tıklayabilirsiniz.