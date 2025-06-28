Üniversite Araştırmaları Laboratuarı (ÜNİAR) tarafından her yıl binlerce öğrenci içerisinde yapılan “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” araştırmasında Eskişehir, bir kez daha zirvede yer aldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “7 yıldır üst üste bu başarıya layık görülmek elbette rastlantı değil. Gençlerin, üniversite öğrencilerinin hayatlarını kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini artırmak için çalışıyoruz.” dedi.ESKİŞEHİR (İGFA) - ÜNİAR’ın “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” araştırmasında Türkiye’nin öğrenci başkenti bu yıl da Eskişehir oldu. ÜNİAR tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre bu yıl 50 bine yakın öğrenciyle yapılan araştırma sonucunda Eskişehir bu sene de öğrencilerin yaşamaktan en memnun olduğu kent oldu.

Türkiye’nin “Öğrenci Başkenti” sıralamasında zirvede bulunan Eskişehir, daha önceki yıllarda yapılan araştırmalarda da ilk sırada yer almış ve bu alandaki başarısını tescillemişti.

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi olmak üzere 3 başarılı üniversitesi ile Türk akademik hayatına büyük katkı sunan Eskişehir, öğrencilerin güven içinde yaşadığı ve mutlu olduğu şehir olarak da önemli bir konumda bulunuyor.

Araştırma sonuçlarından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “7 yıldır üst üste bu başarıya layık görülmek elbette rastlantı değil. Gençlerin, üniversite öğrencilerinin hayatlarını kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini artırmak için çalışıyoruz. Gençlerimiz için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak birçok çalışmayı hayata geçirdik. Ayda 2 bin TL burs desteği, ‘Bas Geç Uygulamamız’ ile 250 TL'ye toplu taşımada Türkiye’nin en ucuz sınırsız ulaşım hakkı, 7/24 ulaşım hizmeti, Gençlik Merkezleri, Sosyal Kütüphaneler, Kız Öğrenci Misafirhanesi, ücretsiz psikolojik destek, günaydın çorbası, ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti, gençlik atölyeleri ve kampları, söyleşiler, eğitimler, paneller, ESMEK eğitim kursları ve ücretsiz spor kursları ile daima gençlerimizin yanlarındayız.” açıklamasında bulundu.