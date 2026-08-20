Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Türkiye genelinde önümüzdeki 10 gün boyunca etkili olması beklenen sıcak ve kurak hava koşullarına karşı vatandaşları orman yangınları konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji tahminlerine göre özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıkların ve yağışsız havanın etkili olması beklenirken, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgârın da görülmesiyle birlikte orman yangınlarının çıkma ve hızla yayılma riski artabiliyor.

30+30+30 KURALINA DİKKAT

OGM, önümüzdeki 10 günlük süreçte sıcaklığın yüksek, nemin düşük ve rüzgârın kuvvetli olduğu günlerde vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

30+30+30 kuralına da dikkat çeken Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre 30 derecenin üzerindeki sıcaklık, yüzde 30'un altındaki nem ve saatte 30 kilometrenin üzerindeki rüzgâr bir araya geldiğinde yangın riski önemli ölçüde artıyor. Bu üç koşulun aynı anda görüldüğü günlerde vatandaşların özellikle ormanlık alanlarda ateş ve yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınması büyük önem taşıyor.

YANGINLARA KARŞI ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ARTIRILDI

OGM, önümüzdeki 10 günlük kritik süreçte yangın riskine karşı erken tespit ve hızlı müdahale kapasitesini de yüksek seviyede tutuyor. Orman alanları İHA'lar, gözetleme kuleleri, insansız hava araçları ve sahada görev yapan devriye ekipleriyle 7/24 takip edilirken, riskin yükseldiği bölgelerde ekiplerin konuşlanma ve devriye faaliyetleri artırılıyor. Böylece olası bir yangının en kısa sürede tespit edilerek büyümeden müdahale edilmesi hedefleniyor.

Orman yangınlarıyla mücadelede erken ihbarın kritik önem taşıdığına dikkat çeken OGM, vatandaşlardan duman veya ateş görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarını isterken meteorolojik koşulların önümüzdeki günlerde yakından takip edileceğini kaydetti.