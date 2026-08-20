İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Otogarı'na ilişkin hukuk mücadelesini kazanmasının ardından kamu alacaklarının tahsili için hukuki ve idari süreçleri sürdürüyor. İZOTAŞ AŞ'ye yönelik icra ve haciz işlemleri kapsamında bugüne kadar 73 milyon TL'nin üzerinde tahsilat gerçekleştirilirken, şirketin kalan borçlarının tahsili için süreç devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin uzun yıllardır çözülemeyen sorunlarından İzmir Otogarı'na ilişkin hukuki mücadelesini kazanmasının ardından, sürecin gerektirdiği adımları atmaya devam ediyor.

Tesisteki tahliye işlemlerinin durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZOTAŞ arasındaki alacakların tahsiline ilişkin süreçte de yeni bir aşamaya geçildi. Hukuk Müşavirliği ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, İZOTAŞ AŞ'ye ait taşınır mallara yönelik fiili haciz işlemi gerçekleştirildi. Haczedilen taşınırlar, tutanakla teslim alınarak belediyenin Merkez Ambarı'na götürüldü. Haciz işlemlerinin ardından söz konusu taşınırların satış süreci, mevzuat hükümleri doğrultusunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek.

OTOGARIN İŞLEYİŞİ AKSAMADI

Yapılan haciz işlemleri, otogarın mevcut işleyişi ve hizmetlerin sürekliliği aksatılmadan, idari binada bulunan taşınır mallarla sınırlı olarak gerçekleştirildi. Söz konusu işlemler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZOTAŞ AŞ'den yaklaşık 967 milyon TL alacağı bulunuyor. 5 Haziran 2026 tarihinden günümüze kadar haciz yoluyla 73 milyon TL'nin üzerinde tahsilat yapıldı. Belediye yetkilileri, söz konusu tahsilatın İZOTAŞ tarafından gönüllü olarak yapılan bir ödeme olmadığının altını çizerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen haciz ve cebri tahsil işlemleri sonucunda kamuya kazandırıldığı belirtildi.

'ESNAFIMIZ MAĞDUR EDİLMEYECEK'

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hukuki ve mali sürecin otogarda faaliyet gösteren esnafı mağdur etmeyecek şekilde yürütüleceğini otogar esnafının günlük faaliyetlerini etkilememesi için gerekli hassasiyetin gösterileceğini belirtti. Nihai amacın ise kamuya ait alacakları hukuki yollarla tahsil etmek ve otogarın sağlıklı, düzenli ve kamu yararına uygun şekilde işletilmesini sağlamak olduğu ifade edildi. Açıklamada otogar ile ilgili sürecin yalnızca kamu mülkünün belediyenin uhdesine alınmasıyla sınırlı olmadığı, aynı zamanda kamuya ait alacakların tahsili açısından da tüm yasal yolların kullanılacağı vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından otogarın nasıl işletileceğinin kararını da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ağustos ayı meclis toplantısında oy birliğiyle aldı. Otogarın otoparklarını İZELMAN, ticari alanlarını GRAND PLAZA, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım kapsamındaki işletmecilik faaliyetlerini ise İZULAŞ beş yıl süreyle yürütecek. İşletme gelirlerinin yüzde 30'u Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılacak.