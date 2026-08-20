Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da fuhuş ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada 44 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Etimesgut'taki soruşturmada 6 şüpheli tutuklanırken, Çankaya'daki operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmaya ilişkin bilgi verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele birimleriyle koordineli olarak gerçekleştirildi.

ETİMESGUT'TA 18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Etimesgut bölgesinde günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 50 ayrı eylem tespit edildi. Çalışmalarda 29 kadın mağdur, 47 bilgi sahibi ve 21 şüpheli belirlendi.

Operasyonlarda 18 şüpheli yakalanırken, bunlardan 6'sı tutuklandı, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Başkentimizin huzurunu, güvenliğini ve toplumsal düzenini bozan; kadınların çaresizliğini istismar eden, insan ticareti ve fuhuş üzerinden haksız kazanç sağlayan yapılara göz yummayacağız. Ankara'da bu alanlarda oluşan her türlü yozlaşmaya karşı hukuk içerisinde kararlılıkla: — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 20, 2026

ÇANKAYA'DA 26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çankaya'da faaliyet gösteren 5 eğlence mekanına yönelik soruşturmada ise insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ile fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bu kapsamda 26 şüpheli yakalanırken, 15 yabancı uyruklu kadın ile yasal kalış hakkı bulunmayan 3 kişi tespit edildi. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

'SUÇ GELİRLERİNİN ÜZERİNE GİDİLECEK'

Bakan Gürlek, Ankara'da kadınların çaresizliğini istismar eden, fuhuş ve insan ticareti üzerinden kazanç sağlayan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Suçtan elde edilen gelirlerin de takibe alınacağını belirten Gürlek, sorumlular hakkında kanunların öngördüğü işlemlerin uygulanacağını ifade etti. Gürlek, operasyonlarda görev alan adli makamlar ile emniyet birimlerine teşekkür etti.