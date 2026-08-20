Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde dehşete düşüren olay! Vatandaşların fark ettiği 3 cansız beden ekipleri alarma geçirirken, cesetlerden 2'sinin kadın olduğu öğrenildi. Sahil güvenlik çemberine alınırken, olayın cinayet olup olmadığı araştırılıyor.

Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) - Darıca Sahili'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısında gördükleri şüpheli cisimleri fark edince durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde kıyıda 2 cansız beden bulunduğu belirlenirken, ekiplerin denizde yaptığı arama çalışmaları sırasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

2'si kadın 3 kişinin cansız bedeninin bulunması sahilde büyük paniğe neden oldu. Cesetlerin üzerlerinde kıyafet ve ayakkabılarının bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatılırken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

3 kişinin ölüm şeklinin belirlenmesi için adli inceleme başlatılırken, olayın cinayet ihtimali de araştırılıyor.

Kesin ölüm sebepleri ise yapılacak otopsiler sonrasında netlik kazanacak.