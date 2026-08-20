TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. Açılışta konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dikkat çekerek 'Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz' mesajı verdi.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Milli Savunma Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan'ın açılış törenine katıldı.

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcıları ile alana gelen Bakan Yaşar Güler, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile alanı dolaştı.

Etkinliğin açılışında konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri andı.

'MAVİ VATAN'IN TEK BİR DAMLASINDAN VAZGEÇMEYİZ'

Türkiye'nin 783 bin kilometrekarelik kara yüzölçümünün yanı sıra 462 bin kilometrekarelik deniz yetki alanına sahip olduğuna işaret eden Bayraktar, denizlerin stratejik önemine vurgu yaptı.

Bayraktar, 'Karadaki vatanımız yuvamızsa, 'Mavi Vatan' bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir. Nasıl ki evimizin bir odasından vazgeçmiyorsak, bahçemiz olan 'Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz.' ifadelerini kullandı. Bayraktar, etkinlikle gençlere denizleri sevdirmeyi ve Mavi Vatan bilincini kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

GENÇLER DENİZ TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRİYOR

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında yüzme, yelken ve kürek yarışlarının yanı sıra SAT ve SAS komandolarının gösterileri gerçekleştiriliyor. Organizasyonda ayrıca İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roketi ve İnsansız Deniz Araçları kategorilerinde yarışmalar düzenleniyor. Bayraktar, bu yarışmalarla gençlerin geleceğin deniz teknolojilerini geliştirmesine imkan sağlandığını ifade etti.

Gençlere hedef ve ideal sahibi olmaları yönünde çağrıda bulunan Bayraktar, teknoloji üretirken milli ve kültürel değerlere bağlı kalmanın önemine de dikkat çekti.

Dünyada insani ve hukuki değerlerin yıprandığı bir dönemden geçildiğini belirten Bayraktar, Mavi Vatan mücadelesinin aynı zamanda adalet ve bağımsızlık mücadelesi olduğunu söyledi. Bayraktar, konuşmasını 'Yolumuz açık, pruvamız neta, ufkumuz KIZILELMA' sözleriyle tamamladı.