Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tramvayda bir yolcunun cüzdanının yankesicilik yöntemiyle çalınmasına ilişkin 2 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki yankesicilik ve hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında Muratpaşa-İsmetpaşa-Doğugarajı durakları arasında seyir halindeki tramvayda bir yolcunun cüzdanının yankesicilik yöntemiyle çalındığı belirlendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen çalışma sonucunda yabancı uyruklu G.S. ve K.I. isimli şüpheliler yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

???? Muratpaşa



Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda;



Muratpaşa-İsmetpaşa-Doğugarajı durakları arasında seyir halinde bulunan tramvayda, müştekiye ait cüzdanın yankesicilik yöntemi ile çalınması olayı ile ilgili olarak;



✔️ Yabancı: pic.twitter.com/OCfphmoYhz — Antalya Emniyet Müdürlüğü (@AntalyaEmniyet) August 20, 2026