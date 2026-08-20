Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tramvayda bir yolcunun cüzdanının yankesicilik yöntemiyle çalınmasına ilişkin 2 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ANTALYA (İGFA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki yankesicilik ve hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında Muratpaşa-İsmetpaşa-Doğugarajı durakları arasında seyir halindeki tramvayda bir yolcunun cüzdanının yankesicilik yöntemiyle çalındığı belirlendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen çalışma sonucunda yabancı uyruklu G.S. ve K.I. isimli şüpheliler yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: RSS