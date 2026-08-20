Edirne'nin Keşan ilçesinde aracını internet üzerinden satmak isteyen bir vatandaş, 'güvenli kaparo' adı altında geliştirilen yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle mağdur edildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne başvuran İ.B. adlı müşteki, sahibi olduğu aracı satmak amacıyla bir ilan sitesine koyduğunu belirtti. Kısa süre sonra bir şahsın kendisini arayarak aracı satın almak istediğini söylediğini, kaparo işlemleri için ise 'güvenli kaparo sistemi'nin kullanılacağını ifade eden şahsın yönlendirmesiyle hareket ettiğini anlattı.

KENDİNİ NOTER OLARAK TANITTILAR

Dolandırıcılık şebekesinin kurguladığı senaryo bununla da sınırlı kalmadı. Bir süre sonra kendisini noter çalışanı veya yetkilisi olarak tanıtan bir kişi İ.B.'yi arayarak, güvenli kaparo sistemine 30 bin TL yatırması gerektiğini, bu tutarın araç alım satım işlemi gerçekleştiğinde kendisine iade edileceğini öne sürdü.

Söylenenlere inanan müşteki, istenen parayı belirtilen hesaba aktardı. Ancak şüphelilerin ek olarak 60 bin TL daha talep etmesi üzerine durumdan şüphelenen İ.B., dolandırıldığını anladarak soluğu emniyette aldı.

Yetkililer, araç ve ikinci el eşya ticaretinde adı geçen 'güvenli ödeme' veya 'güvenli kaparo' sistemlerinin yalnızca resmi kurumların ve ilgili lisanslı finans kuruluşlarının altyapısı üzerinden yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.