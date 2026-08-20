Kandilli Rasathanesi, İstanbul Adalar'ın güneyinde 18 Ağustos'tan bu yana 117 deprem kaydedildiğini açıkladı. Büyüklükleri 0,7 ile 3,1 arasında değişen sarsıntıların, benzer bir faylanma geometrisi içinde gelişen mikrodeprem dizisi niteliğinde olduğu belirtildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da son günlerde meydana gelen küçük ölçekli depremlere ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, 18 Ağustos 2026 saat 06.00 ile 20 Ağustos saat 13.00 arasında, İstanbul Adalar'ın güneyinde yaklaşık 20 kilometre yarıçapındaki bölgede büyüklükleri 0,7 ile 3,1 arasında değişen 117 deprem çözümlendi.

'BENZER FAYLANMA GEOMETRİSİ'

Açıklamada, 19 ve 20 Ağustos'ta meydana gelen ve moment tensör çözümü yapılabilen depremlerin normal bileşenli oblik doğrultu atımlı odak mekanizmasına sahip olduğu belirtildi.

Depremlerin kaynak mekanizmalarının birbirleriyle oldukça uyumlu olduğuna dikkat çekilerek, sarsıntıların benzer bir faylanma geometrisi içerisinde geliştiği ifade edildi.

Kandilli, mevcut aktivitenin zamansal ve mekânsal açıdan kümelenmiş bir mikrodeprem dizisi niteliğinde olduğunu bildirdi. Bu tür küçük deprem kümelerinin aktif tektonik bölgelerde zaman zaman gözlenebildiği kaydedildi.

7 GÜN 24 SAAT İZLENİYOR

Bölgedeki sismik hareketliliğin, depremlerin konum, derinlik, büyüklük ve kaynak mekanizması özellikleri açısından 7 gün 24 saat izlendiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin (BDTİM), bölgedeki aktiviteyi ayrıntılı şekilde değerlendirmeye devam ettiği bildirildi.

18 Ağustos 2026 saat 06.00 ile 20 Ağustos 2026 saat 13.00 arasında İstanbul, Adalar güneyinde yaklaşık 20 km yarıçaplı bir alan içerisinde büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen toplam 117 deprem çözümlenmiştir.



19 ve 20 Ağustos'ta meydana gelen ve moment tensör çözümü: — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 20, 2026