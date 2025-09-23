Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu yıl da Teknofest’teki yerini alarak ormancılıkta kullanılan modern teknolojileri ziyaretçilerle buluşturdu. Orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik geliştirilmiş sistemlerin sergilendiği stant, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.İSTANBUL (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü, Teknofest'te yangın söndürme helikopteri, idari helikopter ve yangın yönetim aracı tüm donanımlarıyla Teknofest alanında yer aldı.

Havacılık meraklıları helikopterleri yakından inceleme fırsatı bulurken, yangın yönetim aracının ileri teknolojik altyapısı da ziyaretçilere tanıtıldı.

Genel Müdürlüğün geliştirdiği Yangın Simülasyon Tüneli, katılımcılara gerçekçi bir deneyim yaşatırken; VR gözlüklerle sunulan yangın söndürme simülasyonu, ziyaretçilere yangın ortamını sanal olarak hissedip müdahale heyecanını yaşamalarına imkânı sundu. Geleceğin teknolojilerini Yeşil Vatan ile buluştururken aynı zamanda doğa sevgisini ve çevre bilincini yeni nesillere aktarmayı amaçlayan OGM, etkinlik boyunca ziyaretçilere 5 bin fidan dağıttı.

KARACABEY: “TEKNOLOJİYİ YEŞİL VATAN’IN HİZMETİNE SUNUYORUZ”

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Teknofest’teki çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Ormancılık faaliyetlerimizde en ileri teknolojileri kullanarak hem doğayı korumak hem de yangınlarla daha etkin mücadele etmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Teknofest’te sergilediğimiz sistemler, Yeşil Vatan’ın geleceğini güvence altına almak için attığımız adımların bir göstergesidir. Hem çocuklarımız hem de gençlerimiz bu teknolojileri görüp deneyimleyerek doğa sevgisiyle teknoloji bilincini bir arada kazanıyor. Bizim en büyük hedefimiz, güçlü teknolojik altyapımızla ormanlarımızı korurken aynı zamanda gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmaktır.” diye konuştu.