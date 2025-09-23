Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımıyla 25 yıl sonra sil baştan yenilenen 10 kilometrelik yol, yıllardır çukur ve dar yollardan bunalan bölge halkının yüzünü güldürdü.BURSA (İGFA) - Bursa’da 17 ilçeye kaliteli ve eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Keles ilçesindeki Karaardıç, Basak ve Avdan mahallelerinin yoğun bir şekilde kullandığı ve 25 yıldır herhangi bir çalışmanın yapılmadığı 10.4 kilometrelik yolu sil baştan yeniledi.



Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, mevcut yolda hem genişletme hem de altyapı güçlendirme çalışmaları yaptı. Güzergahtaki yol genişliği 5 metreden 10 metreye çıkarıldı. Aynı zamanda, eski ve deforme olan asfalt tabakası sökülerek yerine daha sağlam yol altı malzemesi serildi ve sıkıştırıldı. Son aşamada ise sathi kaplama uygulamasıyla yol trafiğe uygun hale getirildi. Çalışmalar kapsamında 18 bin 378 ton alt temel ve üst temel malzemesi kullanıldı.

Keles Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Özyıldız, bölgede vatandaşların çok sık olarak kullandığı güzergahın 25 yıldır herhangi bir işlem görmediğini söyleyerek, “Başkanımız Mustafa Bozbey’e çok teşekkür ediyorum. Bu yol 25 yıl sonra daha modern ve konforlu hale geldi. Yol medeniyettir. Bu hizmet bizi çok mutlu etti” dedi.

Karaardıç Mahallesi Muhtarı Aydın Özdemir ve Avdan Mahallesi Muhtarı Hanife Öztürk, yolun 3 mahalle tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığını belirterek hizmetlerinden dolayı Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Basak Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Kaymaz da yıllardır 10 kilometrelik yolda çalışma yapılmasını beklediklerini dile getirerek, “Başkanımız Mustafa Bozbey’e teşekkür ediyoruz. Basak Mahallesi’nde yoğun bir şekilde tarım ve hayvancılık yapılıyor. Mahallemizde 1000’e yakın büyük baş hayvan bulunuyor. Köyümüzden günlük 4 ton süt çıkıyor. Bu yüzden yol yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yolda yapılan hizmet bizleri çok mutlu etti” dedi.