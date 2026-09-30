Gebze Belediyesi, ani kalp durmalarında hayat kurtarabilecek önemli bir uygulamayı hayata geçiriyor. OED cihazları, vatandaşların yoğun olduğu noktalara yerleştirilmeye başlanıyor.

Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) - Gebze'de olası kalp durmalarına karşı dikkat çeken bir sağlık hamlesi başlatıldı. Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları, sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar geçen kritik sürede müdahale edilebilmesi amacıyla kentin farklı noktalarında vatandaşların kullanımına sunulacak.

İGF Marmara Bölge Başkanı Mesut Işık, Gebze Belediyesi tarafından farklı noktalara yerleştirilmeye başlanan OED cihazları hakkında Gebze Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Servisi Müdürü Mecit Keskinoğlu'ndan bilgi aldı.

KRİTİK ANLARDA İLK MÜDAHALE İMKÂNI

Ani kalp durmalarında zamanla yarışılırken, OED cihazları kalp ritmini analiz ederek gerekli olması halinde elektriksel şok uygulanmasına imkân sağlıyor. Cihazların vatandaşların kolay ulaşabileceği alanlarda bulunmasıyla, sağlık ekipleri gelene kadar geçen sürede ilk müdahalenin gecikmemesi hedefleniyor.

GEBZE'NİN EN YOĞUN NOKTALARINA KONULACAK

OED cihazlarının başta 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı, Gebze Kültür Merkezi, Gebze Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Gebze Millet Bahçesi olmak üzere kapalı pazar alanları ve belediye hizmet binalarına yerleştirilmesi planlanıyor.

'İHTİYAÇ DUYULMASIN AMA HAZIR OLALIM'

Gebze Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Servisi Müdürü Mecit Keskinoğlu, uygulamanın vatandaşların güvenliği açısından önemli olduğunu belirterek, 'İnşallah hiçbir vatandaşımızın bu cihazlara ihtiyaç duyduğu bir durumla karşılaşmayız. Ancak böyle bir ihtiyaç ortaya çıktığında, zaman kaybetmeden müdahale edilebilmesi için gerekli imkânın vatandaşlarımızın yakınında olmasını sağlayacağız.' dedi.

Kent genelinde acil durumlara yönelik tedbirlerin artırılması hedeflenirken, OED cihazlarının yaygınlaştırılmasıyla ani kalp durmalarında ilk dakikalarda müdahale imkânının artırılması amaçlanıyor.

Gebze'de artık kritik anlarda yardım sadece ambulansın gelmesi beklenerek değil, hayat kurtarabilecek cihazlarla daha erken başlayabilecek.