Ordu Büyükşehir Belediyesi, Aile Destek Merkezi ile yaşamın farklı dönemlerinde psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında oluyor. Uzman psikologlar eşliğinde tamamen ücretsiz sunulan danışmanlık hizmetinden her gün ortalama 15 kişi yararlanıyor.

ORDU (İGFA) - Hayatın getirdiği kaygılar, ailevi sorunlar, ilişkilerde yaşanan problemler, sınav ve akademik süreçlerin oluşturduğu baskı ya da yaşanan kayıpların ardından ortaya çıkan duygusal zorluklar, bireylerin günlük yaşamını olumsuz etkileyebiliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ise ihtiyaç duyduğu her an vatandaşın yanında olarak bu süreçlerin daha sağlıklı şekilde aşılmasına katkı sunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hayata geçirilen Aile Destek Merkezi, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara uzmanlar aracılığıyla tamamen ücretsiz ve profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyor.

HER GÜN ORTALAMA 15 VATANDAŞA DESTEK

Randevu sistemiyle hizmet veren Aile Destek Merkezinde her gün ortalama 15 danışan ağırlanıyor. Merkeze başvuran vatandaşların yaşadığı sorunlar uzmanlar tarafından değerlendirilerek ihtiyaçlarına uygun danışmanlık süreci planlanıyor.

Kaygı, panik atak, depresif belirtiler, duygu durum sorunları, yas ve kayıp süreçleri, aile ve ilişki sorunları, ergenlik dönemi güçlükleri ile akademik ve sınav kaynaklı sorunlar başta olmak üzere birçok konuda destek sağlanıyor.