Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin dijital alanda kendilerini geliştirmeleri ve üretim yapmaları amacıyla Temmuz 2026'da hizmete açılan Akademi Manisa, ilk eğitim dönemini tamamladı.

MANİSA (İGFA) - İlk dönemde 126 çocuk ve genç; algoritma, kodlama ve oyun programlama eğitimlerinden yararlandı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu tarafından verildi.

Akademi Manisa'da ilk dersler 1 Ağustos'ta başladı. İlk eğitim döneminde 10-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik 'Minecraft ile Algoritma ve Kodlamaya Giriş', 15-24 yaş arasındaki gençlere yönelik ise 'Unity ile 2D Oyun Programlama' eğitimleri verildi. Minecraft eğitimine 83, Unity ile 2D Oyun Programlama eğitimine ise 43 öğrenci katıldı.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi. Tören öncesinde öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Başkan Dutlulu, geliştirilen oyunları da oynayarak gençlerle sohbet etti. Öğrencileri emeklerinden dolayı tebrik eden Başkan Dutlulu, Akademi Manisa'nın önümüzdeki dönemlerde daha fazla çocuk ve gence ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Törene Başkan Dutlulu'nun yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Meltem Yıldırım Ekici, Akıllı Şehirler Şube Müdürü Kurtuluş Yelken, Akademi Manisa öğretmenleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

'ÇOCUKLARIMIZIN ÖNÜNÜ AÇMAK İSTİYORUZ'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin çalışmalarını yakından inceleme fırsatı bulduklarını belirterek şunları söyledi: 'Sertifika töreninden önce çocuklarımızla biraz zaman geçirdik, çalışmalarını inceledik. İçeride kod yazan, oyun geliştiren, elektronik ve e-sporla ilgilenen birçok çocuğumuzu gördük. Gerçekten çok keyifli ve güzel çalışmalar ortaya çıkmış. Akademi Manisa fikrinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Burada çocuklarımız hem tatil döneminde zamanlarını verimli geçiriyor hem de ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Kodlama, elektronik, oyun geliştirme gibi alanlar geleceğin dünyasında çok daha önemli hale gelecek. Önümüzdeki dönemlerde Akademi Manisa'nın daha fazla çocuğumuza ve gencimize ulaşmasını istiyoruz. Çocuklarımızın önünü açmak, ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerine fırsat vermek bizim için çok önemli. Belki bugün burada oyun geliştiren, kod yazan çocuklarımızın arasından geleceğin mühendisleri, yazılımcıları çıkacak. Biz de onların başarılarıyla gurur duyacağız. Bu güzel çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı bize güvenerek emanet eden ailelerimize de ayrıca teşekkür ederim. Tüm öğrencilerimizi kutluyorum.'

Konuşmanın ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri, Başkan Dutlulu tarafından takdim edildi. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Dutlulu, gençleri başarılarından dolayı tebrik etti.