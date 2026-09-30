Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2 Ekim'de 'Geç Kalanlar' ile yeni sezonu başlatıyor. Ekim ayı boyunca dramdan komediye, ezber bozan anlatımlardan interaktif doğaçlamaya uzanan 5 farklı yapım sanatseverlerle buluşacak. Tiyatroseverlerin heyecanla beklediği oyunlar için e-biletler erişime açıldı.

DENİZLİ (İGFA) - Kültür ve sanat dostu kent vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonunun perdesini 2 Ekim 2026 tarihinde 'Geç Kalanlar' oyunuyla açıyor.

Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahne aldığı ve usta oyuncu Pervin Ünalp'in yazıp yönettiği 2 perdelik oyun, ilişkileri bitme noktasına gelen bir çiftin başından geçenleri ve onları ayrılığa götüren sebepleri derinlemesine ele alıyor.



YENİ SEZON OYUN TAKVİMİ



9-10 Ekim 2026 tarihlerinde ise Sinan Küçüköz tarafından sahneye uyarlanan, mültecilik olgusunu çarpıcı bir dille ve farklı bir bakış açısıyla ele alan 'Sığıntılar' oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.

16-17 Ekim 2026 tarihlerinde ise Denizli Büyükşehir sahnesinde 'Berlin Berlin' oyunuyla komedi rüzgarı esecek. Komik talihsizliklerle dolu bir kaçış hikayesini anlatan 2 perdelik oyun, Berlin'in Doğu tarafında yaşayan yeni evli ve idealist genç bir çiftin başından geçenleri konu ediniyor.

28 Ekim'de Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda sahneye taşınacak olan 'Kral Übü' adlı oyun, seyirciyi yalnızca gülmeye değil, güldüğü şeyin ardındaki karanlık yapıyı fark etmeye davet ediyor.



EKİM AYININ SON OYUNU 'SÖZ SENDE'



Yeni sezonda Ekim ayının son oyunu ise 30-31 Ekim tarihlerinde sahnelenecek olan interaktif bir doğaçlama tiyatro gösterisi olan 'Söz Sende' olacak. Bu eğlence ve kahkaha dolu oyun, DBB Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda seyirciyle buluşacak.

Oyunları izlemek isteyen sanatseverler, e-biletlerini ebilet.denizli.bel.tr adresinden ya da Çatal Çeşme Oda Tiyatrosu gişelerinden temin edebilir. Etkinlikler ve program detayları hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0258 280 21 24 numaralı hattı arayabilir.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN SANATSEVERLERE DAVET



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kültür ve sanatın birleştirici gücüne vurgu yaparak, 'Kültürün ve sanatın şehri Denizli'mizde, tiyatronun sınırsız dünyasını hemşehrilerimizle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Şehir Tiyatromuz, her sezonda olduğu gibi bu yıl da birbirinden değerli oyunlarla sahnede olacak. Yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızı bu güzel hikayelere ortak olmaya, sanatın birleştirici ve ilham verici atmosferinde bir araya gelmeye davet ediyorum' dedi.