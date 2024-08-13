Odunpazarı Belediyesi vatandaştan gelen istek ve şikâyetleri değerlendirmeye devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kolluk güçleri ile birlikte vatandaştan gelen çöp ev şikâyeti üzerine harekete geçti.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Vişnelik Mahallesi Levent Önbaş Sokak’ta bulunan B.K’ya ait çöp evi temizledi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, evin tüm odalarında uzun süredir beklemekte olan katı atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kâğıtlardan oluşan çöpler toplandı. Ardından da Kırsal Hizmetler Müdürlüğü İlaçlama Ekibi tarafından ev dezenfekte etti. Çöp evde gerçekleştirilen temizlik, ıslah ve ilaçlama işlemi sonrasında ekipler, B.K’nın iş yerine giderek, yeni anahtarını kendisine teslim etti.

1 YIL ÖNCE DE 15 KAMYON ÇÖP ÇIKARILMIŞTI

Evin içerisinde ve bahçedeki çöplerin dışarı çıkarılıp temizlenmesi için çalışan ekipler, uzun uğraşın ardından çöp evden 9 kamyon çöp çıkardı.

Yaklaşık 1 yıl önce de de B.K’nın ikamet ettiği evde çöp ev temizliği yaptıklarını belirten belediye yetkilileri, 1 yıl önceki temizlikte evden 15 kamyon çöp çıkardıklarını kaydetti. Odunpazarı ilçesinde bu tür çöp evlere müsaade etmeyeceklerini, çöp evleri temizleyerek yaşanabilir hale getireceklerini belirten yetkililer, vatandaşların çöp ev vasfı taşıyan bu tür ihbarlarını bir dilekçe ile Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yapmaları gerektiğine dikkat çekti.