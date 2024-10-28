CHP Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Nurten Yontar, TBMM Genel Kurulu’nda meme kanseri farkındalığına dikkat çekmek için anlamlı bir eyleme imza atmıştı. Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kürsüde bir konuşma gerçekleştiren Yontar, konuşmasının sonunda peruğunu çıkararak farkındalık oluşturmayı hedefledi. Bu çarpıcı ve cesur eylem, TBMM’de geniş yankı bulmuş ve milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanmıştı. Bu farkındalık halen sağlık ve STK'lar tarafından taktir toplamaya devam ediyor.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yontar, “Meme kanseriyle mücadele ettim, kanseri yendim ve bu hastalığın erken teşhisle tedavi edilebileceğini tüm kadınlara duyurmak istiyorum. Erken teşhis, hayati önem taşıyor ve her kadının düzenli kontrol yaptırması gerekiyor” dedi. Yontar, kanser tedavisi sırasında yaşadığı zorlukları ve bu süreçteki güçlü duruşunu anlatırken, “Yaşamak güzel ama sağlıklı yaşamak ve yaş almak daha da güzel. Kadınların bu konuda bilinçlenmesi için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım” ifadelerini kullandı.

CHP'li vekil Yontar, meme kanseri farkındalığı yaratmak için gerçekleştirdiği bu eylemle sadece Meclis’te değil, sosyal medyada da büyük destek gördü. Yontar’ın mesajı, “Kanseri yenmek mümkün, yeter ki erken teşhis edelim” şeklinde oldu ve kadınların düzenli sağlık kontrollerine yönlendirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

"HEDEFİMİZ HER KADINI BİLİNÇLENDİRMEK"

Yontar, “Bu eylem, farkındalık yaratmak ve kadınları erken teşhis için cesaretlendirmek amacıyla yapıldı. Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nın amacına ulaşması ve kadınların bu konuda daha bilinçli hareket etmesi için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

Meme kanserine karşı her platformda mücadele edeceğini belirten Yontar, “Bu hastalığın daha fazla can almaması için kadınlarımızın yanında olacağız. Erken teşhisin önemi bir kez daha unutulmamalı” diyerek sözlerini tamamladı.