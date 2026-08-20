Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde hizmet veren Aydıncık Okuma Salonu, ilçedeki öğrencilerin eğitim hayatına ve sınav hazırlıklarına önemli katkı sunuyor.

MERSİN (İGFA) - Şubat ayından bu yana gençlerin kullanımına açık olan merkez; LGS, YKS, KPSS başta olmak üzere farklı sınavlara hazırlanan öğrencilerin, düzenli ve verimli ders çalışabilmeleri için önemli bir çalışma ortamı sağlıyor.

Öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğu en önemli unsurlardan biri olan sessiz, düzenli ve ulaşılabilir çalışma ortamını gençlerin hizmetine sunan Aydıncık Okuma Salonu, özellikle ev ortamında ders çalışma imkânı kısıtlı olan ya da daha disiplinli bir çalışma düzeni oluşturmak isteyen öğrenciler için önemli bir alternatif oluşturuyor.

Aydıncık Okuma Salonu'nda öğrencilerin ders çalışırken ihtiyaç duyabileceği çeşitli imkânlar da sunuluyor. Okuma Salonu'nda yaz ve kış mevsimlerinde klima ile konforlu bir ortam sağlanırken, ücretsiz wi-fi hizmeti ile çay ve kahve ikramları da sunuluyor.

Aydıncık Okuma Salonu, gençlerin yalnızca ders çalışabilecekleri bir alan olmanın ötesinde, kendilerini rahat ve güvende hissedebilecekleri bir ortam da sunuyor. Aydıncık'ta gençlerin eğitim süreçlerine destek olan Okuma Salonu, öğrencilerin hedeflerine ulaşabilmeleri için ihtiyaç duydukları çalışma ortamını ilçenin merkezinde erişilebilir hale getirirken, geleceklerine yönelik attıkları adımlarda da önemli bir destek noktası olarak öne çıkıyor.