Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı 'Zeytin Altı' konserleri kapsamında düzenlenen 'Gece Makamı' konseri, Türk Sanat Müziği'nin gece temalı eserlerini müzikseverlerle buluşturdu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin (AASSM) 'Zeytin Altı' konserleri, sanatseverleri müziğin farklı renkleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen 'Gece Makamı' konserinde, Türk Sanat Müziği repertuvarından gece temalı eserler, zeytin ağacının altında kurulan sahnede yeniden yorumlandı. Farklı makamlardan seçilen eserlerin akustik yorumlarla seslendirildiği konser, müzikseverlere keyifli ve duygu yüklü bir akşam yaşattı.

ESERLERİN HİKAYELERİ ANLATILDI

Müzik yönetmenliğini Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı öğretim üyesi Doç. Dr. Esin de Thorpe Millard'ın üstlendiği gecede, klarnette Aykut Uçakçı, kanunda Furkan Dalıcı ve perküsyonda Gökalp Namlısoy yer aldı. Kalabalık bir saz heyeti yerine gecenin sessizliğiyle örtüşen ve enstrümanların birbirleriyle uyumunu öne çıkaran bir anlayış benimsendi. Yoğun ilgi gören etkinlikte sanatçılar, yorumladıkları eserlerin hikâyelerini de izleyicilerle paylaşarak buluşmayı interaktif bir deneyime dönüştürdü.

Özel olarak hazırlanan repertuvarda rast, nihavend ve hüzzam makamlarında eserler yer aldı. Gecenin sonunda sanatçılar izleyiciler tarafından ayakta alkışlanırken, yoğun ilgi üzerine müzik dinletisi kısa bir süre daha devam etti. Programda Selahattin Pınar'ın 'Gecenin Matemini Aşkıma Örtüp Sarayım' (Hüzzam), Bimen Şen'in 'Gece Sessiz, Mehtap Hazin' (Nihavend), Artaki Candan'ın 'Bu Gece Çamlıklarda Boynum Bükük Ağladım' (Rast), Kaptanzade Ali Rıza Bey'in 'Her Gece Yollarda Gözledim Seni' (Nihavend) ve Zeki Müren'in 'Gece Kirpikli Kadın' adlı sevilen eserleri seslendirildi.