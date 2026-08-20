Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli bisiklet paylaşım sistemi MERBİS, yaklaşık 9 aydır hizmet veriyor ve özellikle gençlerden yoğun ilgi görüyor. Sistem, bugüne kadar 150 binden fazla kullanım ve 50 bini aşkın aktif üye sayısına ulaştı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli bisiklet paylaşım sistemi MERBİS, özellikle gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Yaklaşık 9 aydır hizmet veren sistemde kullanım sayısı 150 bini, aktif üye sayısı ise 50 bini aşarken, vatandaşlar MERBİS'i ulaşımın yanı sıra spor, eğlence ve Akdeniz manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirmek için kullanıyor.

Mersin'in uzun sahil şeridi, elektrikli bisikletlerle daha keyifli bir ulaşım ve yaşam alanına dönüşüyor. Uygun fiyatı ve kullanım kolaylığıyla özellikle gençlerin tercih ettiği ulaşım seçeneklerinden biri haline gelen MERBİS, vatandaşlara Akdeniz manzarası eşliğinde pedal çevirme imkânı sunuyor.

ÖZBAYRAK: 'MERBİS'İ HER YAŞTAN VATANDAŞ; SPOR, EĞLENCE VE ULAŞIM AMAÇLI KULLANIYOR'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı MERBİS personeli Hüseyin Özbayrak, sistemin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi. MERBİS'in kullanım rakamlarını paylaşan Özbayrak, '150 binin üzerinde kullanım var. Aktif üye sayımız ise 50 bini geçmiş durumda. Bu her gün artarak devam ediyor. Özellikle gençlerin kullandığı, orta yaş ve hatta yaşlıların bile kullanmaya çalıştığı MERBİS; uygun ücreti ile spor, eğlence ve ulaşım amaçlı kullanılıyor' diye konuştu.

MERBİS'in kullanım aşamalarına ilişkin bilgi veren Özbayrak, vatandaşların uygulama üzerinden sisteme üye olarak bisikletleri kullanabileceğini belirtti. Özbayrak, 'Vatandaşlarımız MERBİS uygulamasını telefonlarına indirip uygulamaya üye olacaklar. Sonrasında bir kredi kartı tanımlaması yapacaklar. Onun dışında bakiye de yükleyebiliyorlar. Bu bilgileri doldurduktan sonra, bisikletin QR kodunu okutarak bisikleti açabiliyor ve kullanıma başlıyorlar' dedi.