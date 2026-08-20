İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ kişiselleştirilmiş İzmirim Kart başvurularını daha hızlı, kolay ve erişilebilir hale getirdi. İşlemler Kart Başvuru Merkezi'ne gitmeden, İzmirim Kart Mobil Uygulaması üzerinden tamamlanabiliyor, onaylanan kartlar ise adreslere teslim ediliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ, İzmirim Kart başvuru sürecini kolaylaştırdı. Vatandaşlar artık Kart Başvuru Merkezleri'ne gitmeden, sıra beklemeden ve zaman kaybetmeden kişiselleştirilmiş İzmirim Kart başvurularını İzmirim Kart Mobil Uygulaması üzerinden birkaç dakika içerisinde tamamlayabiliyor.

Başvuru süreci onaylanan kartlar ise kullanıcıların adresine teslim ediliyor. Yeni uygulama sayesinde özellikle çalışanlar, öğrenciler, yaş almış bireyler ve Kart Başvuru Merkezleri'ne uzak bölgelerde yaşayanlar, başvurularını istedikleri yerden ve istedikleri zaman kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

ZAMANDAN TASARRUF

Mobil uygulama üzerinden yürütülen başvuru süreci; kart türünün seçilmesi, kimlik ve yüz doğrulama işlemlerinin tamamlanması ve teslimat adresinin belirlenmesiyle güvenli ve pratik bir şekilde tamamlanıyor. Başvuru sahipleri, süreçlerini uygulama üzerinden anlık olarak takip edebiliyor. Dileyenler, kişiselleştirilmiş İzmirim Kartlarını Kart Başvuru Merkezleri'nden teslim almaya devam edebiliyor. Böylece vatandaşlara hem dijital başvuru hem de merkezden teslim seçenekleri sunularak farklı ihtiyaçlara uygun, esnek bir hizmet modeli sağlanıyor.

Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart başvurularına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.izmirimkart.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.