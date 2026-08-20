Gebze'de 13 yaşında yaşadığı sıra dışı olay, genç Burak Kocaman'ın hayatını değiştirdi. Kesilmek üzere olan koçu bıraktı, annesiz kalan iki oğlağı sahiplendi. Biberonla büyüttüğü iki oğlak bugün 500 küçükbaş hayvanlık işletmenin temelini oluşturdu. 23 yaşındaki Kocaman'ın yeni hedefi ise büyükbaş hayvancılık ve dev bir çiftlik projesi.

Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) - Gebze'de yaşayan 23 yaşındaki Burak Kocaman'ın hayvancılık hikâyesi, bir tesadüfle başlayıp büyük bir başarı öyküsüne dönüştü.

Kocaman, henüz 13 yaşındayken babası Bayram Kocaman ile birlikte Gebze'nin Denizli köyünde bulunan bir küçükbaş hayvan çiftliğine adak kesmek için gitti. Babası koçu kesmeye hazırlanırken sürünün içerisinde bir keçinin doğum yapmak üzere olduğunu fark ettiler.

KESİM DURDU, HAYAT KURTARMA BAŞLADI

Keçi ikiz oğlak dünyaya getirdi ancak doğum sırasında hayatını kaybetti. Henüz çocuk yaşta olan Burak Kocaman ise annesiz kalan iki yavruya kayıtsız kalmadı. İki oğlağı alarak evine götürdü.

Annesiyle birlikte yavruları biberonla besleyerek büyüttü.

Ve o iki oğlak, yıllar sonra genç bir girişimcinin hayvancılık imparatorluğunun ilk adımı oldu.

'O İKİ OĞLAK BUGÜN 500 HAYVANIN TEMELİ'

Kocaman, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

'İki oğlak, üç yıl içerisinde 11 keçi oldu. 13 yaşında iki keçiyle başladığım hayvancılık maceram, 2025 yılının sonunda işletmeye dönüştü. 2026 yılına geldiğimizde 500 küçükbaş hayvanla yolumuza devam ediyoruz.'

Kocaman'ın hikâyesi yalnızca hayvan sayısındaki artışla sınırlı kalmadı. Küçük yaşta başlayan merakı ve emeği, bugün ticari bir işletmeye dönüştü.

Küçükbaş hayvancılıkta önemli bir noktaya ulaşan genç iş insanının gözünü şimdi büyükbaş hayvancılık ve yeni çiftlik projesi dikti. Kocaman, 'İnşallah birkaç ay içerisinde büyükbaş hayvancılıkla da devam edeceğim. Ayrıca bölgede bir çiftlik projemiz var. Bununla ilgili çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede hayata geçireceğiz' dedi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN HAYVAN GETİRİYOR

Kocaman'ın işletmesinde Türkiye'nin çeşitli illerinden özenle seçilerek getirilen hayvanlarla kasaplık, adaklık ve kurbanlık hizmetleri sunuluyor.

13 yaşında bir tesadüf: İki yetim oğlak: Bir biberon:

Bugün ise 500 küçükbaş hayvanlık bir işletme.

Burak Kocaman'ın hikâyesi, 'bir işin başlamak için hiçbir zaman erken olmadığını gösteren dikkat çekici bir başarı öyküsü olarak öne çıkıyor