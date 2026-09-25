Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, COP31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, New York'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un başkanlığında düzenlenen Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansman Mekanizması Toplantısı'na katılarak iklime dirençli şehirler gündemine dair görüşlerini paylaştı.

KONYA (İGFA) - Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, COP31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, New York'ta düzenlenen Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansman Mekanizması (SURFF) Toplantısı'na katılarak iklime dirençli şehirler gündemine dair bir konuşma yaptı.

New York'taki Türkevi'nde düzenlenen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un başkanlık ettiği SURFF toplantısına farklı ülkelerden belediye başkanları, uluslararası finans kuruluşu ve kalkınma bankalarının temsilcileri ile Birleşmiş Milletler'in farklı kuruluşları olmak üzere çok sayıda yabancı heyet katıldı.

'BULUNDUĞUMUZ HER ORTAMDA ŞEHİRLERİN GÜÇLÜ SESİ OLMAK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ'

UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, COP31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, COP31 Başkanlığı'nın İklime Dirençli Şehirler gündemini ele aldıklarını ifade ederek, New York'ta katıldığı toplantıları ve temasları şu sözlerle değerlendirdi:

'Şehrimizle ilgili önemli toplantılar gerçekleştirdik. Özellikle Urban 20'de önemli şehirlerin belediye başkanlarıyla bir toplantı yaptık. Sonra UN-HABITAT ile Konya ve Konya'nın geleceği adına önemli bir protokol imzaladık. Bugün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte SURFF'un tanıtımını gerçekleştirdik. Bulunduğumuz her ortamda şehirlerin güçlü sesi olmak için çaba sarf ediyoruz. Konya'mızın özellikle finansman konusunda çeşitli projelerden faydalanması için çaba sarf ediyoruz. Bu ziyaretimizin şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.

'İKLİME DİRENÇLİ ŞEHİRLER GÜNDEMİ KAPSAMINDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA ATTIK'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, COP31 Başkanı Murat Kurum da New York'ta, COP31 Başkanlığı'nın öncelikli alanlarından biri olan İklime Dirençli Şehirler gündemi kapsamında önemli bir adım daha attıklarını söyledi.

Tanıttıkları SURFF ile ülkelerin ve şehirlerin ihtiyaçlarını mevcut uluslararası finansman imkânlarıyla buluşturacak kolaylaştırıcı bir mekanizma kurduklarını kaydeden Bakan Kurum, 'Hedefimiz; planları projelere, projeleri finansmana, finansmanı uygulamaya dönüştürmeyi hızlandırmak. Türkiye olarak bu yaklaşımı yalnızca teoride değil, sahada da uyguladık. 6 Şubat depremlerinin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Asrın İnşa Seferberliği kapsamında; 2 yılda toplam455 konutu tamamladık. Bu tecrübemiz bize; güvenli yapılaşmanın, altyapının, enerji verimliliğinin ve iklim eyleminin şehircilik politikasıyla birbirini tamamlayan parçalar olduğunu gösterdi. Şimdi bu tecrübeyi SURFF ile uluslararası iş birliğine taşıyoruz. Burada bulunan ülkeleri, şehirleri, uluslararası finans kuruluşlarını, kalkınma bankalarını, Birleşmiş Milletler kuruluşlarını ve tüm ortaklarımızı SURFF'e katkı sunmaya davet ediyorum' dedi.