Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve 'Urban 20 Belediye Başkanları Zirvesi 2026' için New York'ta bulunan Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, COP31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, UN-HABITAT İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile 'İklime Duyarlı Dirençli Şehirler Programı' protokolünü imzaladı.

KONYA (İGFA) - Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, COP31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, New York'ta UN-HABITAT (Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı) ile İklime Duyarlı Dirençli Şehirler Protokolü imzaladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve 'Urban 20 Belediye Başkanları Zirvesi 2026' ya katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan Başkan Altay, UN-HABITAT ile şehirlerin iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli hale getirilmesine yönelik önemli bir çalışmayı Konya'ya kazandırdı.

COP31'İN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

UN-HABITAT ile imzalanan protokol töreninde konuşan Başkan Altay, UN-HABITAT ile UCLG'de de güzel işler yaptıklarını bundan sonra da kendilerinden güçlü bir destek beklediklerini ifade ederek, 'Önümüzde bir COP süreci var. COP'un ilk defa uygulama COP'u olmasıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un özel bir iradesi var, bunu çok önemsiyoruz. Ayrıca ilk defa yerel yönetimlere bu kadar büyük bir rol verildi. Hem danışma kurulunda yer alıyoruz hem de yerel yönetimler elçisi olarak atanmamızın ben çok kıymetli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Hem UCLG'de hem diğer birliklerde tüm belediye başkanlarımıza özellikle söylüyorum. Bu oluşturduğumuz alanı iyi kullanmamız lazım. Onun için güçlü temsil ve yoğun bir katılım ihtiyacı var. Umarım COP 31 Antalya'da yerel yönetimlerin çok yoğun katkı sunduğu bir COP olacaktır' diye konuştu.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KONYA'YA OLUMSUZ ETKİLERİNDEN BAHSETTİ

UNESCO tarafından dünyanın ilk şehri kabul edilen Çatalhöyük'ten itibaren yaklaşık 10 bin yıldır şehir hayatını devam ettirebilmiş dünyadaki ender yerleşim yerlerinden birisi olan Konya'da güçlü bir şehir birikimi ve yaşam kültürü olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, şöyle devam etti:

'Bugün de 120 bin üniversite öğrencisiyle bir üniversite şehri, tarım şehri, sanayi ve turizm şehri. Konya Belediyeciliği geçmişten itibaren Türkiye'nin en marka belediyeciliklerinden birisi.

Benim de 18. yılım, 9 yıl ilçe belediyesi, 9 yıldır da Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Birçok uluslararası toplantıya uzun süredir katılıyorum. Ama şehrimiz için çok büyük bir risk var. İklim değişikliğinden en çok etkilenecek şehirlerin başında Konya geliyor. Özellikle büyük bir kuraklık riski ve zeminde çökmelerden oluşan obruklardan kaynaklı bir zemin problemi yaşıyor. Onun için iklim değişikliğiyle ilgili konular her zaman bizim gündemimizde.'

'PROTOKOLÜN HEM KONYA HEM DE ÜLKEMİZİN DİĞER ŞEHİRLERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Başkan Altay, kalkınma amaçlarına Konya'yı entegre etmek için çaba sarf ettiklerini ama imzalayacakları protokolle geldikleri noktayı belgeleme imkanı oluşacağını kaydeden Başkan Altay, 'Bunun, hem Konya hem de ülkemizin diğer şehirleri için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra yapılacaklarla ilgili oluşacak yol haritası sadece bizim için değil, iklim değişikliğinden etkilenen tüm şehirler için kapsayıcı olabilir. Ayrıca UCLG kapsamında dünyada birçok önemli toplantıya katılıyoruz. Dolayısıyla imzalanan protokolün çıktılarını da uluslararası platformlarda anlatma imkanımız olacak. Onun için bu konuyu çok önemsiyoruz. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyorum. Umarım imzalayacağımız protokol, hem UN-HABITAT için hem Konya ve Konya'da yaşayan insanlar için büyük bir başlangıç olacak' ifadelerini kullandı.

UN-HABITAT İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach da verdiği bilgiler için Başkan Altay'a teşekkür ederek, 'Konya'nın coğrafi açıdan Türkiye'nin en büyük şehri olması, bir üniversite kenti olması, potansiyeli ve benzeri hususların yanı sıra, şu anda karşı karşıya olduğunuz tehditler hakkında da sizden yeni bilgiler edindim. Dijital teknolojiler, iklim konusundaki bilgi ve uzmanlık gibi alanlarda size destek olmak ve sizinle çalışmak üzere UN-HABITAT'ın sunabileceği pek çok imkân mevcut. Konya'da bulacağımız pek çok çözümün, diğer şehirler için de büyük fayda sağlayacağına inanıyorum' değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Başkan Altay ve UN-HABITAT İcra Direktörü Rossbach, Konya Büyükşehir Belediyesi ile UN-HABITAT arasında gerçekleşecek İklime Duyarlı Dirençli Şehirler Programı protokolünü imzaladı.

İKLİME DUYARLI DİRENÇLİ ŞEHİRLER PROGRAMININ KAPSAMI

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda Konya Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliği ile mücadele alanında mevcut durum analizinin yapılması ve eylem planlarının oluşturulması, ⁠Konya Yaşam Kalite İndexinin belirlenmesi, ⁠Kentsel Belediye Finansmanı (UMF) envanterinin hazırlanması ve Yeşil Fonlara Erişim için raporlama ve eylem planların oluşturulması, ⁠Yeşil SUKUK standartlarının uluslararası yeşil finansman modelleriyle entegre edilmesine yönelik eylem planlarının hazırlanması, ⁠İnsan odaklı dijital temelli Akıllı Şehir Modellerinin Konya'ya entegre edilmesine yönelik planların ve yol haritaların hazırlanması, bu eylemlerin yatırıma dönüştürülmesi için gerekli Yeşil Finansmanlara erişim için Finans Kurumlarınca talep edilen eylem planları ve raporların hazırlanması konularını kapsıyor.

ÇALIŞMA SONUNDAKİ KAZANIMLAR

3 yıl sürmesi planlanan çalışma ile iklime duyarlı dirençli şehir olma yolunda uluslararası standartlara göre faaliyetler yürütülecek. Eylemlerin yatırıma dönüştürülmesi için yeşil finansmanlara erişim için gerekli eylem planları ve raporlar hazırlanmış olacak. Uluslararası arenada, Birleşmiş Milletler programlarında Konya Büyükşehir Belediyesi'nin görünür ve ilgi odağı olması sağlanacak.