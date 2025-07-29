İzmit Belediyesi, “Antik Dünyanın Modern Tasarımları Satış Ofisi”ne Numan Gülşah’ın adını veriyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit’in tarihine ve kültürel mirasına ömrünü adamış Numan Gülşah’ın adı, artık kentin belleğini temsil eden özel bir mekânda yaşayacak. İzmit Belediyesi, Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen“Antik Dünyanın Modern Tasarımları Satış Ofisi”ne vakfın onur üyesi de olan Numan Gülşah adını verme kararı aldı.

İzmit’in tarihi kimliğini ortaya çıkarmak ve yaşatmak için onlarca yıl mücadele eden Gülşah, özellikle Çukurbağ kazılarının desteklenmesinde, kent arşivciliğinde ve sivil toplum alanında öncü bir figürdü. ÇEKÜL Vakfı’nın Kocaeli Temsilcisi olarak görev yapmış, İZEYAP projesiyle tescilli yapıların korunmasına katkı sunmuştu.

HEM ADI HEM MÜCADELESİ YAŞAYACAK

Satış ofisinde yer alan ürünlerin tamamı Nikomedia kazılarından esinlenerek tasarlanıyor; elde edilen gelirler ise doğrudan kazı çalışmalarına aktarılıyor. Numan Gülşah’ın ismini bu noktada yaşatmak, yalnızca bir vefa göstergesi değil; onun İzmit’in geçmişine ve geleceğine duyduğu inancın da bir simgesi olacak.