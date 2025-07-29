Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD), sektöre ve Bursa’nın geleceğine katkı sunan çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmaları ile de örnek oluyor.BURSA (İGFA) - BEKSİAD üyeleri ve çalışanları Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu. Organizasyon, Türk Kızılay Bursa Şubesi tarafından Vişne Caddesi’nde kurulan gezici kan bağışı merkezinde gerçekleştirildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, kan bağışının, her an herkese lazım olabilecek, her gün onlarca can kurtaran bir ihtiyacı karşıladığını vurguladı.

Toplum sağlığı ve can güvenliği açısından sürekli bir ihtiyaç olan kan temini için aralıksız çalışan Türk Kızılay’a ve gönüllülere teşekkür ederek, toplum faydası için yürütülen faaliyetlerde farkındalık oluşturmak için bu tür çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Bayezit, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.