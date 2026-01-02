Bursa İnegöl Belediyesi organizasyonuyla Otizmli araştırmacı yazar Espina Hande Ayas'ın konuşmacı olarak katılacağı 'NRM Çerçevesinde Zihinsel İşleyiş, Nöroçeşitlilik ve Eğitimde Yeni Yaklaşım' konulu seminer düzenlenecek.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik önemli bir seminere ev sahipliği yapıyor. Otizmli araştırmacı yazar Espina Hande Ayas, 'NRM Çerçevesinde Zihinsel İşleyiş, Nöroçeşitlilik ve Eğitimde Yeni Yaklaşım' konulu semineriyle İnegöllülerle buluşacak.

Eğitim, öğrenme süreçleri ve nöroçeşitlilik konularında güncel ve bilimsel yaklaşımların ele alınacağı seminerde; zihinsel işleyişin farklı boyutları, eğitimde kapsayıcı modeller ve nöroçeşitliliğin toplumsal yaşamdaki yeri kapsamlı biçimde değerlendirilecek. Seminer, 05 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de, İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

KONTENJAN SINIRLI

Eğitimcilerin, ebeveynlerin, öğrencilerin ve konuya ilgi duyan tüm vatandaşların katılabileceği ücretsiz seminerde, kontenjan 120 kişi ile sınırlı. Kayıt işlemleri görselde yer alan QR kod üzerinden yapılabilirken, aynı zamanda https://hizmetkapisi.inegol.bel.tr adresinden de yapılabilir.

ESPİNA HANDE AYAS KİMDİR?

Espina Hande Ayas, otizmli bir yazar ve söyleşi konuşmacısıdır. Zihinsel farklılıklar ve otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'de etkinlikler düzenleyerek hem bireylerle hem ebeveynlerle deneyimlerini paylaşmaktadır. Özellikle otizmi 'normalleştirmek' yerine bireyin zihinsel işleyişini anlamaya ve farklılıkları kabul etmeye odaklanan bakış açısıyla tanınmaktadır. Ayas, yıllardır birebir deneyimlerini bir yöntem haline getirerek bu yaklaşımı Türkiye genelinde anlatıyor ve insanların 'zihin haritası' üzerinden anlamaya yönelik bir farkındalık geliştirmeyi amaçlıyor. Onun çalışmaları, tanı ve tedaviden çok zihinsel süreçlerin anlaşılması ve insanların davranışlarının bu süreçle ilişkilendirilmesine vurgu yapıyor. Özellikle söyleşilerinde, otizmli bireylerin dünyasını tanımlamak yerine tanıklık etmek gerektiğini vurgulayarak, bu yaklaşımın toplumsal kabullenme ve eğitimde yeni yöntemlerle bir arada yürütülmesi gerektiğini ifade ediyor.