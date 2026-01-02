Karabağlar Belediyesi ile Cevdet İnci Eğitim Vakfı, ilçedeki 58 mahallede çocuk ve gençlerin eğitim, kültür ve sanat alanında desteklenmesi için dört yıllık kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesindeki protokol, robotik kodlama, gezici kütüphane, çocuk orkestrası, mesleki eğitim programları ve kültür-sanat atölyelerini kapsıyor.

Gezici Kütüphane, ilçenin en uzak semtlerine kadar ulaşacak ve okulları ziyaret edecek. Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kütüphanesi'nin fiziki ve dijital kaynakları da çocukların kullanımına sunulacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 'Umudu büyütmek ve ilçemizin her mahallesine katkı sunmak için kararlıyız' derken, Cevdet İnci Eğitim Vakfı Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez, 'Yeni iş birlikleri gençlerin topluma daha donanımlı katılımını destekleyecek' ifadelerini kullandı.

İmza törenine Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Uğantaş ve Vakıf Genel Müdürü Elif Türkmen Elbirler de katıldı.