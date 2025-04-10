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Ligi 2’nci sırada tamamlamayı garantileyen Bursa temsilcisi, bu galibiyetle puanını 38’e yükseltti.

Mavi-beyazlılar çekişmeli geçen mücadelede rakibine karşı net bir oyun ortaya koydu.

İstanbul’daki Recep Koraltürk Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 23-18 önde tamamlayan Nilüfer Belediyespor Kulübü, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak müsabakayı 41-39 kazanmayı başardı.

Bursa Nilüfer Belediyespor Kulübü Erkek Hentbol Takımı, 14. hafta erteleme maçında deplasmanda Beykoz Belediyespor’u 41-39 mağlup etti. BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi 14. hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Beykoz Belediyesi Spor Kulübü’nü 41-39 yenerek sezonun son maçından galibiyetle ayrıldı.