Nilüfer Belediyesi, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında muhtarlardan kadın derneklerine ve huzurevi sakinlerine kadar toplumun farklı kesimlerine yönelik afet bilinçlendirme eğitimleri düzenledi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü etkinlikleri kapsamında ilçede yaşayan vatandaşların afetlere hazırlık düzeyini artırmak amacıyla çok yönlü bir eğitim programı hayata geçirdi. Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimler, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde planlandı.

Eğitim programı kapsamında, ilçedeki muhtarlara yönelik 'Afetlerde Etkin Haberleşme Eğitimi' düzenlendi. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) üyeleri tarafından verilen eğitimde, afet anlarında kesintisiz iletişimin önemi ve alternatif haberleşme yöntemleri ele alındı. Muhtarlar ve Nilüfer Kent Konseyi Afet Çalışma Grubu, olası bir afet durumunda mahalle sakinleriyle koordinasyonu nasıl sağlayacakları konusunda bilgilendirildi ve tatbikat yapıldı. Eğitime Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de katıldı.

Kadın dernekleri yöneticilerine verilen eğitimlerde ise; uzman eğitmenler tarafından verilen afet bilinçlendirme eğitiminde, kadın yöneticilere afet öncesi hazırlık, afet anında alınması gereken önlemler ve afet sonrası müdahale yöntemleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Etkinlikler kapsamında Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'nde de eğitim gerçekleştirildi. Akut Arama Kurtarma Derneği iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, huzurevi sakinlerine özel olarak hazırlanan içerikler sunuldu. Yaşlı vatandaşların fiziksel koşulları göz önünde bulundurularak hem teorik hem de uygulamalı olarak planlanan eğitimde, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.