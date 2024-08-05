Nilüfer Belediyesi, Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın’ın katılımıyla kırsal kalkınma ve kentsel dönüşüm konulu iki söyleşi düzenledi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, dönüşümün bütüncül ele alınması gerektiğini vurgularken, Karayalçın kentsel dönüşümün gereksinim olduğuna dikkat çekti.BURSA (İGFA) - SHP Genel Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan deneyimli devlet ve siyaset adamı Murat Karayalçın Nilüfer’deydi. Nilüfer’in önemli tarım ve turizm merkezlerini ziyaret eden Karayalçın, tarım ve kentsel döşüm konusunda düzenlenen iki ayrı söyleşiye de katıldı.

Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen söyleşilere Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, CHP Bursa Milletvekilleri Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlk oturumda, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Murat Karayalçın, gazeteci-yazar Meliha Okur moderatörlüğünde "Yeni Kırsal Kalkınma Politikaları, Şehirlerin Fonksiyonları: Nilüfer; Hem Tarım Hem Sanayi" başlığı altında bir söyleşi gerçekleştirdi. İkinci oturumda ise Murat Karayalçın ve şehir plancısı Ali Faruk Göksu, "Dönüşümün Dünü Bugünü ve Yarını" konusunu ele aldı.

ŞADİ ÖZDEMİR’DEN BÖLGESEL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kentsel dönüşümün bölgesel olarak ele alınması gerektiğini belirtti. Deprem kuşağında yer alan Nilüfer'de bina bazlı dönüşümlerle depreme karşı önlem almasının zor olduğuna dikkat çeken Şadi Özdemir, şunları söyledi: "Dönüşümü sadece binaları yükselterek değil, eğitim, sağlık, otopark ve altyapı sorunlarını bütüncül bir şekilde ele alarak, doğayı ve çevreyi kirletmeden gerçekleştirmeliyiz. Eğer o bölgede yaratılan değer kentsel dönüşüm yapmaya yetmiyorsa, yeni imar alanları açarak o bölgedeki kaliteyi korumalıyız."

Başkan Özdemir, kentsel dönüşüm konusunun hiçbir ilçe belediyesinin tek başına çözebileceği bir sorun olmadığını vurguladı ve "Yürütücü, hak sahibi, belediye ve devlet birlikte karar almalı, ortak akılla hareket edilmelidir. Seçim dönemi boyunca hep ortak aklı vurguladık. Bunun dışındaki çözümler sorunu büyütmekten öteye gitmez" dedi.

KARARLAR HALKLA ORTAKLAŞA ALINMALI

Murat Karayalçın ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği Dikmen Vadisi ve Portakal Vadisi projelerinden bahsederek, kentsel dönüşümün yerel bir gereksinim olduğunu ifade etti. Karayalçın, "Merkezi yönetim, belediyelerin kentsel dönüşüm projelerini onaylamalı. Ancak diğer taraftan belediyeler de bu projelerle ilgili tüm kararları halkla ortaklaşa almalı" diye konuştu.

Türkiye’yi önümüzdeki on yılda ciddi kentsel dönüşüm uygulamaları beklediğine dikkat çeken Murat Karayalçın sözlerini şöyle sürdürdü: “Kentsel dönüşüm projelerinin iki amacı olmalı; yapı stokunun depreme dayanıklı hale getirilmesi ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi. İkincisi ele alınmıyorsa, bu sadece yapıların dönüşümü olarak kalır. Ancak mevcut altyapı ile kentsel dönüşüm olmaz. Yeni planlara ihtiyaç var. Ben, kentsel dönüşüm projelerini büyükşehir belediyelerinin üstlenmesi kanaatindeyim. Burada belediye devrede olmalı, vatandaşı müteahhit ile karşı karşıya bırakmamalı. Bakanlık ise kentsel dönüşümde standartları belirleyip, kredi sübvansiyonu gibi finansal enstrümanları devreye alarak buna destek olmalıdır. Bizim uygar ülkeleri yakalamamız burada ortaya çıkacaktır.”

Şehir plancısı Ömer Faruk Göksu ise kentsel dönüşümde; kurgu, katılım, kapasite, kamusal alan ve kaynak başlıklarını içeren 5K modelinin izlenmesi gerektiğini belirtti. Dünyadaki kentsel dönüşüm uygulamalarında mavi ve yeşil bütünleşmesinin görüldüğünü dile getiren Göksu, Bursa'nın bu konuda avantajlı olduğunu söyledi. Nilüfer'in sahip olduğu açık alanların kentsel dönüşüm konusunda kolaylık sağlayabileceğini ifade etti.

TARIM VE TURİZM ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ

Başkan Şadi Özdemir, Murat Karayalçın'a Nilüfer Belediyesi'nin tarım ve turizm alanında projeleri ve çalışmalarını da yerinde anlattı. Karayalçın’a, Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı ve Hasanağa Gıda Merkezi'ndeki çalışmaları anlatan Başkan Şadi Özdemir,

Turizm açısından canlandırılması planlanan Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Tesisi ve Gölyazı'yı da gezdirerek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.