AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Mardin'in zengin tarihi, kültürel dokusu ve toplumsal birlikteliğine dikkat çekerek kentin farklılıkları, dilleri, dinleri ve kültürleriyle tam anlamıyla bir 'dünya mozaiği' teşkil ettiğini vurguladı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Mardin'in asırlardır üstlendiği birlikteliği ve kardeşlik misyonuna vurgu yaparak kentin çok kültürlü yapısının uluslararası alanda örnek teşkil ettiğini belirtti. Uncu, 'Mardin; farklılıkları, zengin kültürleri, kadim dilleri ve asırlardır bir arada barış içinde yaşayan dinleriyle sadece bölgemizin değil, tüm dünyanın en nadide mozaiklerinden biridir' ifadelerini kullandı.

BU KÖKLU MİRASI KORUMAK GEREK

Bu köklü mirasın korunmasının yanı sıra kentin iktisadi ve sosyal kalkınmasına dönük projelerin hız kesmeden devam edeceğini belirten Uncu; kültür, tarım, sanat, sanayi ve turizm başlıklarında Mardin'in vizyonunu değerlendirdi.

Dillere destan mimarisi, tarihi konakları ve binlerce yıllık geçmişiyle adeta bir açık hava müzesini andıran Mardin, kültür ve sanat yatırımlarıyla marka kent kimliğini güçlendiriyor.

Kadim Sanatlar Canlanıyor: Filografi, telkari, taş işlemeciliği ve bakırcılık gibi kente özgü geleneksel zanaatların gelecek kuşaklara aktarılması ve uluslararası pazarlara sunulması için atölye ve destek projeleri sürdürülüyor.

Uluslararası Etkinlikler: Sinema, edebiyat, fotoğrafçılık ve çağdaş sanat festivalleriyle Mardin, Doğu ile Batı arasında sanat köprüsü kurmayı sürdürüyor.

Turizm: Yılın 12 Ayı Canlı Bir Ekonomi

Mardin'in inanç ve kültür turizminde Türkiye'nin en kritik merkezlerinden biri olduğunu belirten Mehmet Uncu, kentin turist potansiyelini yılın geneline yaymayı hedeflediklerini dile getirdi.

İnanç ve Kültür Rotası: Camileri, kervansarayları, medreseleri ve asırlık manastırlarıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan kentte konaklama ve altyapı kapasitesi artırılıyor.

Gastronomi Turizmi: Mezopotamya mutfağının eşsiz lezzetlerini sunan Mardin gastronomisi, tescillenen coğrafi işaretli ürünlerle birlikte lezzet tutkunlarının odağı olmaya devam ediyor.

Tarım: Mezopotamya'nın Bereketli Topraklarında Üretim Hamlesi

Tarihin ilk tarım yapılan topraklarından biri olan Mezopotamya Ovası, modern sulama ve tarım teknikleriyle bölgesel ekonominin bel kemiğini oluşturuyor.

GAP ve Sulama Projeleri: Ova topraklarının suyla buluşmasıyla ürün çeşitliliği artarken, sert buğday, mısır, mercimek ve zeytin üretiminde rekor rekolteler hedefleniyor.

Organik ve Katma Değerli Tarım: Tarıma dayalı sanayiyi destekleyecek soğuk hava depoları, paketleme tesisleri ve organik tarım teşvikleriyle üreticinin geliri doğrudan destekleniyor.

Sanayi ve İhracat: Mezopotamya'dan Dünya Pazarlarına

Mardin'in sadece tarihiyle değil, üretim ve ihracat kapasitesiyle de bölgenin sanayi lokomotifi olduğuna dikkat çekildi.

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB): Genişleyen OSB alanları ve lojistik imkânlar sayesinde un, makarna, bitkisel yağ ve inşaat malzemeleri üretimi başta olmak üzere Orta Doğu ve dünya pazarlarına ihracat tırmanışını sürdürüyor.

İstihdam Odaklı Yatırımlar: Genç nüfusun üretime katılımını sağlamak adına tekstil, gıda işleme ve imalat sektörlerindeki yeni yatırımlarla bölgesel istihdam güçlendiriliyor.

Başkan Mehmet Uncu, kentin sahip olduğu bu çok yönlü potansiyeli harekete geçirerek Mardin'i hem bölgesel bir çekim merkezi hem de dünya çapında bir kültür ve ticaret markası yapma kararlılığında olduklarını ifade etti.