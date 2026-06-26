9. Uluslararası Nilüfer Caz Festivali'nin ikinci gününde Şenay Lambaoğlu müzikseverlerle buluştu. Lambaoğlu, performansı ile izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Nilüfer Caz Festivali, ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. 23 Nisan Parkı'nda gerçekleştirilen programı, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Başkan Yardımcısı Okan Şahin, meclis üyeleri ve çok sayıda müziksever takip etti.

BARIŞAJAZZ grubunun performansı ile başlayan gece Şenay Lambaoğlu ile devam etti. Yıldızların altında ve yeşillikler içindeki konserde Şenay Lambaoğlu, güçlü sesi ve enstrümanların uyumuyla dinleyicilere müzik şöleni yaşattı. Lambaoğlu'nun performansını beğenen vatandaşlar, sanatçıya alkışlarla karşılık verdi.

Konser sonunda sanatçılara teşekkür eden ve çiçek veren Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, orkestrayla birlikte şahane bir akşam yaşadıklarını belirterek, 'Gerçek bir caz saati oldu. Türkiye'nin bu ikliminde 1,5 - 2 saatlik bir zamanda o sıkıntılardan uzak kaldık. Biraz zor olacak ama her şey çok güzel olacak diyorum. Ayrıca tüm sanatseverleri devam eden konserlerimize davet ediyorum' diye konuştu.

FESTİVAL BALAT ATATÜRK ORMANI'NDA DEVAM EDECEK

9. Uluslararası Nilüfer Caz Festivali, cuma günü ve hafta sonu Balat Atatürk Ormanı'nda; Cuban Classics by Emir Ersoy, Musa Eroğlu ve Yediveren Orkestrası ile Emel Mathlouthi'nin performanslarıyla sanatseverleri ağırlayacak.