Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemini tamamlayan ve karne sevinci yaşayan öğrenciler, öğretmenler ve ailelerle bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Nilüfer Mithat Enç Özel Eğitim Okulu'nda düzenlenen karne törenine Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte katılan Başkan Vekili Şahin Biba, öğrencilere karnelerini takdim etti.

Öğrencilerle sohbet eden ve tebriklerini ileten Başkan Vekili Biba, eğitim-öğretim döneminin tamamlanmasıyla tatile çıkan öğrencilere ve ailelerine yaz döneminin verimli geçirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Bursa'da 655 binden fazla öğrencinin karne aldığını hatırlatan Başkan Vekili Biba, yaz tatilinde çocukların sağlıklı gelişiminin sağlanması ve ekran bağımlılığından korunmasının önem arz ettiğini ifade ederek ailelere, çocuklarını Büyükşehir Belediyesi Yaz Okulları'na gönderme çağrısında bulundu. Başkan Vekili Biba, eğitim camiasına da tebrik ve teşekkürlerini sundu.