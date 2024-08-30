Türkiye Cumhuriyeti’nin özgürlük mücadelesindeki önemli adımlardan ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ Nilüfer’de düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bu günü hem zafer, hem gurur günü olarak nitelendirdi.BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan tarihi adımlardan biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, 102. yılında Nilüfer’de de kutlandı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Bursa Milletvekilleri Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Hasan Öztürk, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenklerin sunumunun ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile tören devam etti.

Burada konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bu günün hem zafer, hem gurur günü olduğunu vurguladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığı’nda 26 Ağustos’ta başlayıp, 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin Türkiye’nin kaderini belirlediğini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Bu zaferle Kurtuluş Savaşı’nda başarıya ulaştık. Ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eden 30 Ağustos Türk milletini sömürge durumuna düşürmekten kurtaran ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlayan bir zaferdir. Mustafa Kemal’in kurduğu bir ülkede yaşamak bizim en büyük şansımız. Onun kurduğu Cumhuriyet, en büyük emanetimizdir” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılında herkesi tebrik eden Başkan Şadi Özdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri andı. Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. 26 Ağustos’ta başlayan ve sonrasında takip eden dört günde, başta Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlar olmak üzere ülke topraklarını parselleyenlerle mücadele edildiğini hatırlatan Bozbey, karşı tarafın silah ve teçhizatlarına karşılık Türk milletinin olanaksızlıklarla mücadele ettiğini kaydetti. Bu zaferin yokluklar içinde kazanıldığını vurgulayan Bozbey, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın herkesin zaferi ve bayramı olduğunu belirterek, “Bunu böyle değerlendirip, çocuklarımıza da geleceğimize de bu şekilde aktarmamız lazım. 30 Ağustos, aynı zamanda Cumhuriyet’in kuruluşunun da kurulmasının da ilk işaretlerini veren bayramdır. Onun için de anlamı çok büyüktür. Bu nedenle 30 Ağustos’a sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

