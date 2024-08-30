Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü yol yapımı devam eden Keşan-Enez Karayolu ile açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü yol yapımı devam eden Keşan-Enez Karayolu ile ilgili olarak bir açıklama yaparak sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiğine belirtti.

Yapılan açıklama şöyle;

“Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğunda olan Keşan-Enez İl Yolu Km: 40+650+51+650 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Üstyapı ve Çeşitli Yapım İşi’nde 26.08.2024—31.10-2024 tarihleri arasında hedeflenen çalışmalar kapsamında 22-51 KK numaralı Kelşan-Enez Karayolu’nun Siğilli Kavşağı, (Km:53+585) ile Kılıçköy (49+070) arası kesimi trafiğe kapatılacaktır. Enez istikametine olan trafik akışı Kelşan-Enez kavşağı (Km: 56 +893) kesiminden itibaren yönlendirme yapılarak 22-53 KK numaralı Keşan-Mecidiye İl Yolu’nun 6.kilometresinde yer alan 3 kilometre uzunluğundaki Büyükdoğanca-Kılıçköy arası servis yolundan sağlanacaktır. Bununla birlikte İstanbul ve Edirne İllerinden Enez ilçesin ulaşımı alternatif olarak İpsala-Enez yolu da trafik kullanıcılarına hizmet verecektir.

Söz konusu çalışmalar esnasında gerekli tüm emniyet önlemleri alınacak ve trafik işaretlemeleri yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir.”