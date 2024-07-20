Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki bir evden iki kamyon dolusu atık çıkarıldı. Nilüfer Belediyesi ekipleri, "çöp ev" olarak nitelendirilen mekânı temizleyerek hijyenik hale getirdi.BURSA (İGFA) - Yüzüncü Mahallesi sakinlerinin şikayetleri ve muhtar Ayşenur Sayan'ın girişimiyle tespit edilen çöp ev, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı doğrultusunda Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Kolluk kuvvetleri eşliğinde eve giren Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, içerideki manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Ekipler, evin çöp olarak nitelendirilecek eşyalarla doldurulduğunu tespit etti.

Komşuları, evde tek başına yaşayan kadının topladığı çöplerle çevre sağlığını da tehdit ettiğini söyledi. Üç oda, bir salon, banyo ve mutfaktan oluşan evden kağıt, plastik, hurda ev aletleri, yemek artıkları ve kullanılmaz hale gelen mutfak eşyaları gibi tonlarca çöp toplandı. Ekipler tarafından evden çıkarılan iki kamyon dolusu çöp Hamitler Döküm Alanı'na götürüldü.

Örümcek ağları ve kirlilik içindeki ev, Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi. Temizlenen ev, daha sonra sahibine teslim edildi.