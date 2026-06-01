Bursa'da Nilüfer Belediyesi tarafından Balat Atatürk Ormanı'nda düzenlenecek olan 2. Nilüfer Karadeniz Festivali, 5-7 Haziran tarihleri arasında renkli etkinlikler ve konserlerle Karadeniz ruhunu Bursa'ya taşıyacak.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Nilüfer Karadeniz Festivali, 5 Haziran'da kapılarını açıyor. Balat Atatürk Ormanı'nda düzenlenecek olan festival, üç gün boyunca hem kültürel etkinliklere hem de Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinin konserlerine ev sahipliği yapacak.

Festivalde, her yaştan ziyaretçiye yönelik etkinlik alanları kurulacak. Üç gün süresince alanda halk oyunları gösterileri sunulurken, kurulacak alışveriş stantları, eğlence ve aktivite alanları ile festival alanı gün boyunca canlı kalacak.

Festivalin sahne programı ise Karadeniz müziğinin farklı tarzlarını Bursalılarla buluşturacak. Açılış günü olan 5 Haziran'da ilk olarak saat 19.00'da Yayla Trio, ardından 21.00'de Resul Dindar sahne alarak festivalin ilk gün coşkusunu başlatacak. 6 Haziran Cumartesi günü ise saat 19.00'da Marsis, saat 21.00'de Aysel Yakupoğlu izleyiciyle buluşacak. Festivalin kapanış günü olan 7 Haziran Pazar günü saat 21.00'de ise Samida grubu sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirecek.

Tüm Bursalıları festivale davet eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Karadeniz'in neşesini, müziğini ve köklü geleneklerini Nilüfer'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Doğayla iç içe, huzurlu bir ortam komşularımızla ve tüm Bursalılarla bir araya geleceğimiz güzel bir program hazırladık. Üç gün boyunca sürecek bu coşkuya ortak olmak isteyen tüm hemşehrilerimizi Balat Atatürk Ormanı'na bekliyoruz' dedi.